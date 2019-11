Dumbledore aparece no primeiro trailer de "Animais Fantásticos: os crimes de Grindewald"

E o mais novo longa do universo mágico de Harry Potter acaba de ganhar o primeiro trailer! Nesta terça-feira (13), a Warner divulgou uma amostra do que será o filme Animais Fantásticos: os crimes de Grindewald, a sequência de Animais Fantásticos e Onde Habitam, que terá sua estréia no dia 15 de Novembro de 2018.

Talvez o maior destaque do trailer seja a aparição tão aguardada de Alvo Dumbledore, interpretado pelo consagrado Jude Law, que na época da narrativa ainda era um "jovem" professor de Hogwarts.

Eddie Redmayne retorna ao seu papel de Newt Scamander como protagonista da saga e será convocado por Dumbledore, seu ex professor, para o ajudar em uma missão perigosa com o intuito de impedir o avanço do famoso bruxo das trevas Grindewald, interpretado por Jonnhy Depp.

O filme se passará em Paris no ano de 1927, cerca de um ano após os eventos do seu antecessor, onde Grindewald conseguiu fugir após ser preso pelo Congresso de Magia dos EUA e agora está reunindo seguidores para fazer com que os bruxos de sangue-puro dominem o mundo. O grande foco do filme (e da saga, que ja foi confirmada para ter cinco filmes) promete ser a jornada e ascenção do bruxo das trevas e sua relação com Dumbledore, seu amigo de infância.

O elenco do filme conta com Johnny Depp, Katherine Waterston, Ezra Miller, Eddir Redmayne, Judd Law e outros. Confira o trailer de Animais Fantásticos: os crimes de Grindewald: