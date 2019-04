O remake da Netflix de "Perdidos no Espaço" está prestes a estrear; confira!

Os fãs de ficção científica já podem comemorar: o novo remake da célebre série Perdidos no Espaço, da Netflix, estreia na plataforma nessa sexta-feira (13). O projeto é uma série Original Netflix dramática e moderna baseada no clássico de ficção científica dos anos 60.

Sinopse:

Perdidos no Espaço conta a história da família Robinson. Ambientada 30 anos no futuro, gira em torno dos americanos que tentaram colonizar o espaço sideral, mas tiveram a missao sabotada por uma agência secreta, deixando os Robinson soltos e perdidos no espaço. Agora eles precisam sobreviver a ameaças alienígenas de toda sorte enquanto tentam manter um ambiente harmônico na família, ligeiramente disfuncional.

A série é estrelado por Toby Stephens (Black Sails, 007 - Um Novo Dia Para Morrer) como John Robinson; e Molly Parker (House of Cards, Deadwood) como Maureen Robinson, os líderes e pais que estão lutando para consertar sua estranha relação enquanto tentam manter a família a salvo. Interpretando seus filhos, Taylor Russel (Falling Skies) é a geniosa e confiante Judy; Mina Sundwall (O Plano de Maggie, Amor por Direito) é a inteligente e exemplar filha do meio Penny; e Max Jenkins (Sense8, Traição) é o curioso e sensível Will Robinson, o mais novo e vulnerável do clã, que forma um laço improvável e inexplicável com um ser alienígena robótico.

Confira o novo teaser divulgado pela Netflix de Perdidos no Espaço, que estreia na plataforma nesta sexta: