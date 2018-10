Última temporada de House of Cards já tem data definida para estreia

A sexta e última temporada de uma das séries mais elogiadas da Netflix já tem data para estrear. House of Cards será lançada no dia 2 de novembro deste ano.

Kevin Spacey sempre esteve em frente às câmeras da série, mas após as várias denúncias de assédio sexual cometidos pelo ator durante bastidores de filmes e séries que estava participando, a Netflix decidiu encerrar seu contrato com Spacey e logo House of Cards ficou à deriva com uma forte possibilidade de ser cancelada.

Entretanto, a Netflix decidiu manter a série no ar para uma última temporada, agora com Robin Wright tomando o papel principal mostrando quem tem o poder. Nesta terça-feira (7) a empresa apresentou ao público e aos fãs um novo pôster confirmando a data de estreia da sexta temporada da série, ela deverá ter menos episódios que as anteriores.

Não há muitas informações sobre como a trama seguirá sem Kevin Spacey, mas é provável que seu personagem seja morto na série e Claire tome o poder e vire a mais nova lider dos Estados Unidos, fazendo de tudo para se manter no poder.