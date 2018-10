Filme ‘The Flash’ ganha data para filmagens

O filme The Flash ganhou uma data para suas gravações. Depois de muito tempo sem alguma novidade sobre a produção, foi definido que as filmagens se iniciem e fevereiro de 2019, com previsão de encerramento até maio do mesmo ano.

Ezra Miller é quem dá vida ao Velocista Escarlate nos cinemas. O ator participou de Batman vs Superman: A Origem da Justiça, Esquadrão Suicida e Liga da Justiça. A ideia da Warner Bros. é não usar mais o herói em nenhuma produção da DC, como Aquaman e Shazam!.

A previsão de chegada do filme aos cinemas está para 2020, mas ainda pode haver mudanças no cronograma. Ezra estará em turnê de divulgação de outro filme da Warner, Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindewald, e somente após isso, se juntará ao elenco de The Flash. Caso o filme chegue em 2020, a produção pode ser lançado junto com The Batman e Aves de Rapina.