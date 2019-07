Verstappen vence GP da Alemanha marcado por reviravoltas; Kvyat chega ao pódio

Max Verstappen venceu pela sétima vez na Fórmula 1, mas essa foi especial. Hamilton era pole, liderou o início da corrida, mas hoje foi o dia dele, nem da Mercedes. A equipe alemã, em casa, e no seu aniversário de 125 anos de automobilismo, se atrapalhou toda na corrida. Hamilton acabou em último e Bottas abandonou a prova. Enquanto isso, Vettel, saindo de último, conquistou um belo segundo lugar, se redimindo do erro do ano passado na Alemanha. E por fim, Kvyat se aproveitou de toda a confusão da prova e levou um terceiro lugar pela Toro Rosso, o seu terceiro pódio.

A largada aconteceu depois de quatro voltas de apresentação, sob Safety Car, com todos os pilotos usando os pneus de chuva azuis. Ao sinal, as duas Red Bulls largaram muito mal e perderam posições. Verstappen perdeu a posição para Raikkonen, enquanto as Mercedes abriram vantagem. Enquanto isso Gasly também caia no grid.

As Ferraris, por outro lado, largaram bem e conseguiram se recuperar. Vettel largando de último se aproximou da zona de pontuação ao final da primeira volta e Leclerc saindo de décimo pulou para sexto.

Na segunda volta, Verstappen conseguiu ultrapassar Raikkonen, que até então estava mantendo um heróico terceiro lugar. Pouco tempo depois, Perez rodou sozinho na reta logo depois da curva 11, o que trouxe o Safety Car para a pista. Com isso, quase todos os pilotos foram para os boxes. Vettel foi o primeiro, colocando os intermediários, acompanhado pelas Mercedes. Magnussen, Stroll e as Williams não pararam e se infiltraram no Top 10 antes da relargada.

Nessa rodada de paradas, Leclerc saiu na frente de Grosejan de forma perigosa. O incidente entrou em investigação, e em vez de punir o monegasco, os comissários decidiram dar uma multa para a Ferrari. Com a retomada do ritmo de corrida, Leclerc partiu para cima de Magnussen, para assumir a quarta posição.

Nesse ponto, Hamilton tinha quatro segundos de liderança para Bottas, que ia perdendo terreno para Verstappen, em terceiro. Na volta 15, o motor de Ricciardo falhou na reta após a curva 10 e ele foi obrigado a abandonar, instalando o Safety Car Virtual na prova. A Ferrari aproveitou e chamou Leclerc para os boxes, acompanhado de Hulkenberg.

Lá na frente, Vertappen tentava passar Bottas, sem sucesso, e acabou dando uma traseirada no hairpin. Na volta 19, Sainz escapou na curva 15, mas consegue retornar. Essa curva seria ainda motivo de muitas escapadas pela corrida, devido ao piso escorregadio. Pouco tempo depois, na 22, a Haas arriscou com Magnussen e colocou os pneus macios, com a pista ainda bem úmida. A briga do momento ainda era Verstappen contra Bottas, enquanto Leclerc se aproveitava para se aproximar dos dois. Mais para trás, Vettel era segurado pelo seu antigo companheiro Raikkonen.

Os pneus de pista seca não deram nada certo

Depois de Magnussen, Vettel foi o próximo a optar pelos pneus macios, na volta 24. Na 26, sem conseguir passar Bottas, Verstappen também para, mas para calçar os médios. Na volta seguinte Bottas também parou e colocou os médios. Logo a opção pelos pneus slick se mostrou problemática, com os pilotos tendo dificuldade para guiar. Verstappen chegou a roda na pista, mas retomou o ritmo sem maiores problemas. Logo depois, na volta 27, a perda de potência e abandono de Norris acionou novamente o Safety Car Virtual. Mais pilotos pararam, entre eles Leclerc e Hamilton.

Porém, pouco depois de sair dos boxes e começar a imprimir um bom ritmo, Leclerc perde o controle e escapa na mesma curva de Sainz. Ele tentou retornar, mas sem sucesso. Assim, mais uma vez o Safety Car foi chamado.

Foi aí que começou o pesadelo da Mercedes. No mesmo ponto que Leclerc, Hamilton saiu da pista e quebrou sua asa dianteira. Como estava perto dos boxes, cortou caminho pela grama e partiu para trocar sua asa quebrada. Como se não bastasse, os mecânicos fizeram uma confusão com os pneus, perdendo muito tempo. Ele acabou saindo na quinta posição, equipado com os intermediários.

Enquanto isso, Bottas era o líder, mas foi chamado também para sua parada. Assim, quem assumiu a ponta foi Verstappen, já assegurando sua posição para o final. E quem estava logo atrás dele, em segundo, era Hulkenberg, alimentando as esperanças do primeiro pódio. Também de penetra na ponta, estava Albon, em quarto.

O Safety Car saiu na volta 33, e três voltas depois Hamilton passou Albon. Porém, má notícia para o campeão: ele havia sido punido com cinco segundos pela entrada irregular nos boxes. Na 37, Bottas consegue passar Hulk, que logo também foi superado por Hamilton. As esperanças do alemão acabaram cedo, já que ele também escapou na fatídica curva 15, abandonando.

Safety Car novamente

O Safety Car foi para a pista de novo, e mais pilotos aproveitaram para parar. O líder Verstappen colocou um novo conjunto de intermediários, assim como Vettel. Stroll foi o corajoso da vez, colocando os macios. As Mercedes, contudo, não pararam. Na volta 45 a relargada viu Albon, Sainz e Gasly atacarem momentaneamente Hamilton, que conseguiu se livrar. E a briga entre Vettel e Raikkonen continuava.

A coisa mudaria de figura novamente na volta 47, quando muitos pilotos fizeram trocas novamente. Todos já estavam optando pelos pneus de pista seca de novo. Hamilton chegou a retomar a liderança por pouco tempo, mas também parou. A Mercedes pagou os cinco segundos e ele voltou na P12. Stroll, como havia parado mais cedo, assumiu rapidamente a liderança, apenas para ser logo ultrapassado por Verstappen.

Depois das paradas, Verstappen era o líder, seguido de Stroll, Kvyat, Bottas e Sainz. Uma configuração nada comum. Enquanto Verstappen disparava na frente, Kvyat passou Stroll para ser segundo. Vettel começou a aumentar o ritmo, com os macios, fazendo a melhor volta. O pódio começava a se desenhar.

Bottas fazia de tudo para ultrapassar Stroll, que defendeu bem. No fundo do grid, Hamilton piorou o que já era ruim e rodou, caindo para último, atrás das Williams. Pouco depois o desastre da Mercedes se completou: Bottas escapou da pista, abandonando. E mais Safety Car.

Na última relargada, Vettel passou Sainz rapidamente, e com o DRS liberado, foi a vez de Stroll. Mais perto do fim, o alemão passou Kvyat, assegurando um segundo lugar na bandeirada. E isso saindo de último. O tetracampeão pode se considerar redimido em casa.

Verstappen venceu a corrida maluca, conquistando mais uma vitória para a Honda, além da melhor volta. Os japoneses também fizeram um pódio duplo, com Kvyat, que não poderia estar mais feliz.

Resultado do GP da Alemanha 2019