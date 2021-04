Aston Martin apresenta modelo AMR21 para temporada na Fórmula 1

Nesta quarta-feira (03) A Aston Martin apresentou o seu carro de forma oficial, o modelo AMR 21 para essa temporada de 2021. O evento contou com a participação dos dois pilotos que guiarão o carro nesta temporada: Lance Stroll e Sebastian Vettel.

A equipe que neste ano teve mudanças significativas em relação ao ano passado, até 2020 a equipe de Lawrence Stroll (pai de Stroll) se chamava Racing Point, após a compra do bilionário, a equipe passou a se chamar Aston Martin. A equipe volta ao grid depois de 60 anos. A última vez que a montadora inglesa esteve na F1 foi em 1959 e 1960.

A grande novidade da equipe para este ano foi a contratação do tetracampeão mundial Sebastian Vettel. O alemão que pilotou na Ferrari na última temporada chega na equipe inglesa em busca de alcançar patamares maiores. Já que na última temporada teve um desempenho bem abaixo com o carro da Ferrari, chega com status de campeão do mundo e piloto número um.

A equipe adotou um tradicional verde no carro, e detalhes rosa do patrocinador. O regulamento de 2021 não teve mudanças significativas como em 2020, a equipe teve apenas alterações aerodinâmicas.

O tetracampeão mundial Sebastian Vettel disse que não vê a hora de pilotar o carro e se diz preparado para o novo desafio:

"Sinceramente, me sinto preparado para este novo desafio, se não estaria aqui. Obviamente eu buscarei um novo capítulo nessa nova equipe para poder vencer. Estou muito ansioso, não vejo a hora de pilotar o novo carro, o objetivo da equipe é vencer e estar num patamar maior. No passado o time foi forte com recursos limitados e agora as regras estão mudando aos poucos", completou Vettel

O piloto canadense Lance Stroll se diz bem preparado para o começo da temporada:

"É um novo capítulo para a Aston Martin, é um grupo de pessoas muito talentosas e que vão acrescentar muito a equipe. Vai ser muito empolgante essa temporada", completou Stroll

A abertura do mundial de Fórmula 1 começa no dia 28 de março, no Bahrein, em Sakhir.