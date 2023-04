Virada Automobilística terá corridas de kart gratuitas; Confira como se inscrever

Entre os dias 12 e 14 de maio será realizada no Kartódromo Internacional de Birigui – Speed Park – a primeira Virada Automobilística, evento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo em conjunto com o Speed Motor Clube, e que proporcionará 48 horas ininterruptas de atrações, todas gratuitas.

Essa será a oportunidade perfeita para aqueles que sempre tiveram a vontade de pilotar um kart, mas nunca tiveram a chance. A oportunidade será durante as 48 horas da Virada Automobilística e todos poderão pilotar os diversos karts do Speed Park.

Serão diversas opções de karts para todas as idades, entre elétricos e a combustão. Mais de 25 atividades estarão disponíveis para o público dentro da estrutura do Kartódromo Internacional de Birigui, cada uma com um tempo de duração e horários variados para atender públicos diferentes. E todas sem nenhum custo.

"Pela primeira vez na história, acontecerá uma Virada Automobilística no país. E nós do Speed Park estamos muito felizes em ser sede de um evento realizado pelo Governo do Estado de São Paulo e Speed Motor Clube. Será um marco para toda região e a população poderá correr de Kart de graça e muitas outras atrações”, declarou Tamires Escudeiro Ferrari, diretora executiva do Speed Park.

Como participar do evento?

Para participar do evento, será necessário fazer o Passaporte da Virada se cadastrando pelo aplicativo do Speed Park, que está disponível desde o dia 10 de abril. Também será possível fazer o cadastro na entrada do evento.

O Passaporte da Virada será totalmente gratuito, dará a oportunidade de participar de todas as atrações do evento. Ele é válido para todos os dias e o público poderá entrar e sair do evento quantas vezes desejar. Basta baixar o aplicativo do Speed Park na loja de aplicativos, instalar e fazer o seu cadastro.

Com o Passaporte da Virada em mãos, o público poderá aproveitar as diversas atrações, como as corridas de kart rental, endurance rental e profissional. Além do kart, haverá diversas atrações como Track Day de carros e motos, diversos simuladores de várias modalidades do automobilismo, brinquedos eletrônicos, oficinas recreativas, além de uma arena gamer para os fãs de e-sports.

O Speed Park também terá shows, dentro e fora das pistas, com atividades como Drift, Free Style com Jorge Negretti (dez vezes campeão brasileiro de motocross, além de diversos outros títulos) e Wheeling, com a presença do campeão mundial Jefferson Matheus. Exposição de carros e show de acrobacias aéreas também estão entre as atrações.

O público também terá a disposição uma praça de alimentação com aproximadamente 400m², coberta, com mesas e cadeiras, música ao vivo, mais de 10 opções de food trucks (hambúrguer, pastel, comida japonesa, bebidas, sorvetes, açaí e muito mais).

Com aproximadamente 1,3 quilômetros de pista, o local possibilita mais de 40 traçados diferentes, e área superior a 130 mil metros quadrados. O Speed Park – Kartódromo Internacional de Birigui fica rua Hagime Saita, 4.001, acesso pela Rodovia Marechal Rondon, km 524 (entre Birigui e Araçatuba).