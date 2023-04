Jorge Negretti e banda de rock estão confirmados no 1º dia da Virada Automobilística

O Speed Park será palco de um evento histórico para o automobilismo brasileiro, com a realização da primeira Virada Automobilística, que terá 48 horas ininterruptas de atrações, entre elas, uma apresentação de motocross freestyle com Jorge Negretti, multicampeão da modalidade, acompanhado de um show de rock com a Banda Derby Solto.

O evento será organizado pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com o Speed Motor Clube, utilizando toda a estrutura do Kartódromo Internacional de Birigui – o Speed Park – para a primeira edição da Virada Automobilística, que acontecerá entre os dias 12 e 14 de maio, com entrada gratuita.

Com inúmeras conquistas na carreira, Jorge Negretti é o principal nome brasileiro no Motocross Freestyle no Brasil, com pouco mais de 40 anos de carreira e sendo um dos precursores do esporte no país.

Natural de Bragança Paulista, cidade do interior do estado de São Paulo, Negretti tem 54 anos, e completará 55 justamente no dia de sua apresentação na Virada Automobilística, na sexta-feira (12). A festa será feita junto com o público e a Banda Derby Solto, que também é da cidade de origem do multicampeão, a partir das 21h.

“Mesmo acostumado em participar em grandes eventos do automobilismo brasileiro como a Stock Car e Copa Truck, estou ansioso pela Virada Automobilística. É um evento que gerou uma enorme expectativa por ser um encontro de diversas atrações, de diversas modalidades, o que o torna algo único. Nunca participei de algo deste tipo antes”, comentou Jorge Negretti.

Junto com a apresentação do multicampeão de freestyle e o show de rock, as primeiras horas da Virada Automobilística terá Track Day de carros e motos, tanto para profissionais quanto para amadores, assim como um show de wheeling com o campeão mundial Jefferson Matheus.

Outros shows também serão realizados no decorrer das 48 horas da Virada Automobilística. O público poderá assistir a apresentações de Drift, além de exposição de carros e um show de acrobacias aéreas.

Ao todo, mais de 25 atrações estarão disponíveis para o público durante o fim de semana, como corridas de kart rental, endurance rental e profissional, para os fãs do kartismo. Também será realizado um Track Day de carros e motos, além de diversos simuladores de várias modalidades do automobilismo, brinquedos eletrônicos, oficinas recreativas, e uma arena gamer para os fãs de e-sports.

Empolgado pela grandiosidade do evento que será realizado no Kartódromo Internacional de Birigui, Jorge Negretti convidou o público para aproveitar a oportunidade para conhecer o universo do automobilismo, e ver de perto algumas suas manobras no freestyle.

“Da nossa parte podemos garantir que vamos dar o melhor, justamente para retribuir o carinho do publico presente. O publico é o nosso combustível, então para quem acha impressionante algo que voa a oito á dez metros de altura, uma moto principalmente, pode se preparar para um belo espetáculo”, completou o dez vezes campeão brasileiro de Motocross.

Quem estiver interessado em participar da Virada Automobilística já pode garantir sua presença no evento através do aplicativo do Speed Park, no qual o usuário se cadastra e garante o seu Passaporte da Virada.

O Passaporte da Virada será totalmente gratuito, dará a oportunidade de participar de todas as atrações do evento. Ele é válido para todos os dias e o público poderá entrar e sair do evento quantas vezes desejar. Também será possível fazer o cadastro na entrada da Virada Automobilística durante o fim de semana no qual acontecerá as atividades.

Além das atrações citadas, o público também terá a disposição uma praça de alimentação com aproximadamente 400m², coberta, com mesas e cadeiras, música ao vivo, mais de 10 opções de food trucks (hambúrguer, pastel, comida japonesa, bebidas, sorvetes, açaí e muito mais).

Com aproximadamente 1,3 quilômetros de pista, o local possibilita mais de 40 traçados diferentes, e área superior a 130 mil metros quadrados. O Speed Park – Kartódromo Internacional de Birigui fica rua Hagime Saita, 4.001, acesso pela Rodovia Marechal Rondon, km 524 (entre Birigui e Araçatuba).