Fórmula E ganha certificado por se alinhar ao padrão internacional para neutralidade do carbono

A Fórmula E anunciou na última segunda-feira (5), em Londres, no Reino Unido, seu alinhamento com o PAS 2060 – a única certificação reconhecida internacionalmente por contribuir para a neutralidade do carbono.

A categoria dos carros elétricos já é a primeiro do esporte do mundo a ser certificada com o Net Zero Carbon* desde o início e a aderir à iniciativa Science Based Targets, comprometendo-se a reduzir as emissões do campeonato em 45% até 2030 (com base na 5ª temporada em 2019).

A ABB Fórmula E já alcançou uma redução de 24% nas emissões absolutas dos Escopos 1, 2 e 3, apesar de continuar crescendo e realizar um número recorde de corridas.

O padrão PAS 2060, publicado pela British Standards Institution (BSI), permite que as organizações demonstrem que suas reivindicações de neutralidade de carbono são confiáveis e verificadas para aumentar a responsabilidade e a confiança do consumidor.

O padrão internacional fornece orientação sobre como quantificar, reduzir e compensar as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em áreas relacionadas aos negócios, conforme recomendado pela estrutura de redução de carbono das Nações Unidas (ONU).

''Ao se alinhar ao padrão internacionalmente reconhecido de neutralidade de carbono, PAS 2060, a Fórmula E está reforçando sua posição de liderança no esporte de elite global e na sustentabilidade'', disse Julia Pallé, Diretora de Sustentabilidade da Fórmula E.

''Como organização, sempre nos mantivemos nos mais altos padrões ao medir, reduzir e compensar nossas emissões e este novo padrão reafirma esse compromisso. Isso garante que, à medida que continuamos a crescer em nosso campeonato, também podemos garantir que a redução de nossas emissões de 45% até 2030 seja sustentável, precisa e certificada no mais alto grau''.

Isso pode incluir esforços de redução de emissões relacionados a atividades, produtos, serviços, edifícios, projetos e eventos. Embora as empresas possam calcular suas emissões, comprar créditos e reivindicar a neutralidade de carbono, o padrão PAS 2060 fornece uma estrutura para maior precisão e certificação. Um padrão robusto e completo é cada vez mais importante à medida que empresas e governos trabalham para um mundo líquido zero até 2050.

Os principais benefícios do padrão PAS 2060 são:

É a única certificação reconhecida internacionalmente por contribuir para a neutralidade carbônica.

Orienta as empresas a quantificar sua pegada de carbono e apoia a redução subsequente de emissões com uma revisão de 12 meses.

A inclusão da compensação com créditos certificados incentiva o apoio a projetos de financiamento climático que agregam valor social e ambiental.

Permite que as empresas demonstrem um compromisso voluntário e ambicioso com a ação climática.