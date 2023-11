Fórmula 1 chega à última corrida da temporada; veja a programação

A Fórmula 1 realiza sua última corrida na temporada neste final de semana, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Já definido com o título da Red Bull, o foco se volta para a disputa pelo vice entre as equipes, com Ferrari e Mercedes na competição.

Nesta sexta-feira (24), a programação do Grande Prêmio de Abu Dhabi se inicia com o primeiro treino livre, o TL1, a partir das 6h30 (horário de Brasília). Em seguida, os pilotos retornam à pista para a segunda sessão do dia, que ocorre às 10h.

No sábado (25), o terceiro e último treino ocorrerá às 7h30 (horário de Brasília). Em seguida, às 11h, os pilotos realizarão a classificação, que determinará o último pole-position da temporada. A largada do GP de Abu Dhabi está marcada para as 10h de domingo (26).

Classificação das equipes:

1. Red Bull Racing - 822

2. Mercedes AMG Motorsport - 392

3. Scuderia Ferrari - 388

4. McLaren Racing 284

5. Aston Martin F1 Team - 273

6. Alpine F1 Team - 120

7. Williams Racing - 28

8. Scuderia AlphaTauri - 21

9. Alfa Romeo Racing - 16

10. Haas F1 Team - 12

Classificação de pilotos:

1. Max Verstappen - 549 pontos

2. Sergio Pérez - 273

3. Lewis Hamilton - 232

4. Carlos Sainz - 200

5. Fernando Alonso - 200

6. Lando Norris - 195

7. Charles Leclerc - 188

8. George Russell - 160

9. Oscar Piastri - 89

10. Lance Stroll -73.