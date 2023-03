Holandês Voador! Max Verstappen é pole position na primeira corrida do ano

Neste sábado (04), aconteceu o treino classificatório que definiu o grid de largada do Grande Prêmio do Bahrein, que acontece amanhã (05). Max Verstappen da Red Bull foi o mais rápido do dia e cravou a sua 21ª primeira pole na carreira, o atual bicampeão mundial vai comandar o pelotão de elite seguido pelo companheiro Sérgio Perez, que vai largar em segundo.

Charles Leclerc da Ferrari larga na terceira posição seguido pelo seu companheiro de equipe Carlos Sainz que larga em quarto. Um dos grandes destaques do fim de semana, Fernando Alonso surpreendeu com o desempenho do carro da Aston Martin e larga na quinta posição logo a frente das duas Mercedes de George Russell e Lewis Hamilton,, Lance Stroll, Esteban Ocon e Nico Hulkenberg completam o top 10.

Por outro lado, os estreantes na categoria Logan Sargeant, Nyck de Vries e Oscar Piastri acabaram decepcionando e sequer conseguiram passar para o Q2.

No Q1:

Na primeira parte do treino, os pilotos foram de pneus macios (faixa vermelha) para a pista. Logo no início da Qualfying, detritos do carro de Charles Leclerc caíram no traçado do Bahrein e o treino foi interrompido com bandeira vermelha.

Carlos Sainz fez o melhor tempo do Q1 com 1min30s993 seguido por George Russell, que marcou o segundo melhor tempo ficando 3s de Sainz, Charles Leclerc fez o terceiro o melhor tempo. Fernando Alonso que vem andando muito bem no fim de semana repetiu o excelente desempenho e cravou o quarto tempo, Lance Stroll também da Aston Martin foi o quinto mais rápido.

Os estreantes na categoria Logan Sargeant, Nyck de Vries e Oscar Piastri não conseguiram fazer um bom tempo e foram eliminados no Q1.

Eliminados no Q1:

16º: Logan Sargeant (Williams)

17º: Pierre Gasly (AlphaTauri)

18º: Kevin Magnussen (Haas)

19º: Oscar Piastri (McLaren)

20º: Nyck de Vries (AlphaTauri)



No Q2:

Na segunda parte do Qualyfing, após ter um problema no início da classificação, Charles Leclerc cravou o melhor tempo, ficando dois segundos na frente de Max Verstappen da Red Bull, George Russell fez o terceiro melhor tempo, seguido por Carlos Sainz que obteve a quarta melhor marca.

Fernando Alonso, Sérgio Pérez, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon e Lance Stroll obtiveram bons tempos e completaram o top 10.

Com isso, a McLaren encerrou a sua participação na classificação, com os seus dois pilotos não conseguindo avançar para o Q3, as duas Alfa Romeo também não passaram para o Q3.

Eliminados no Q2:

11º: Lando Norris (McLaren)

12º: Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13º: Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

14º: Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

15º: Alexander Albon (Williams)

No Q3:

Na parte final da classificação que decide que vai ficar com a pole, os pilotos foram pra pista,

faltando 1:40 para terminar a sessão, Charles Leclerc desceu do carro e não fez mais nenhum tempo