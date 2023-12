Dakar 2024: TGR divulga pintura e novo carro de Lucas Moraes

A equipe TOYOTA GAZOO Racing (TGR) revelou nesta quarta-feira (13) o novo carro com pintura inédita que será usado pelo brasileiro Lucas Moraes para disputar o Campeonato Mundial de Rally Raid (antigo Mundial de Cross-Country) e o Dakar Rally 2024, maior desafio do off-road internacional.

Basta um olhar para deduzir, pelo visual agressivo e o layout fluido e moderno do modelo GR DKR Hilux EVO T1U, o que ele realmente é: uma fera disposta a conquistar o inóspito deserto da Arábia Saudita, onde, no próximo dia cinco de janeiro, terá início a saga do Dakar 2024.

O comunicado da TGR, principal equipe de rally do mundo, elogia o jovem brasileiro, relembrando sua primeira experiência no Dakar, ainda em 2023: “Lucas Moraes foi a revelação do Dakar 2023, andando em segundo na maior parte da corrida e terminando em terceiro – o que o tornou um dos mais bem-sucedidos novatos da história do Dakar”.

“Aprendi muito” – De seu lado, o piloto brasileiro diz que ainda está impactado pelo excelente resultado. Antes daquela corrida, seu objetivo era terminar entre os 20 primeiros, na melhor das hipóteses.

“O Dakar 2023 foi uma experiência simplesmente incrível para mim. Até hoje, quando vejo o troféu lá em casa, penso: ‘Caramba, eu consegui!’. Isso tudo é importante também por que me dá confiança para 2024, de que sou capaz de manter um ritmo competitivo durante as duas semanas de corrida no deserto. Eu aprendi muito em 2023 e espero melhorar ainda mais na próxima edição do Dakar”, resumiu.

Neste ano, o brasileiro terá como navegador o espanhol Armand Monleón, que disputou oito edições do Dakar, inicialmente como piloto de motos e, em uma segunda fase, com UTVs. Outra novidade é que a SpeedMax, marca brasileira de pneus, passa a ser patrocinadora oficial da equipe. O novo carro a ser utilizado pela dupla foi desenvolvido em testes e corridas do tipo cross-country durante toda a temporada de 2023. Confira as especificações:

Ficha-técnica

Modelo: GR DKR Hilux EVO T1U

Motor: V35A (de produção)

Origem: Land Cruiser 300

Tipo: twin-turbo, a gasolina

Potência: 264kW a 5.300 rpm

Torque: 620 Nm

Transmissão: Sadev, 6 velocidades, sequencial

Estrutura: tubular

Peso: 2.010kg

Carroceria: Toyota Hilux cabine dupla, material compósito

Tanque: 540 litros, tipo FT3

Suspensões: triângulos duplos sobrepostos, curso de 350mm

Rodas: Evo Course, 17 polegadas

Pneus: BF Goodrich, 37 polegadas