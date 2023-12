FIA Girls On Track será expandido por todas as etapas da próxima temporada da Fórmula E

A Fórmula E e a FIA anunciaram nesta segunda-feira (11) em Londres, Reino Unido, que mais meninas participarão do programa FIA Girls on Track nas corridas de Fórmula E na próxima temporada, o que também incluirá um lugar no pódio de cada etapa pela primeira vez.

O programa para meninas de 12 a 18 anos se estenderá a todos os 11 finais de semana de corrida do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E em 2024, contra cinco finais de semana de corrida nas temporadas anteriores.

A expectativa é que mais de 1.650 meninas participem do programa no decorrer da temporada, que contará com provas na Cidade do México, Diriyah, Hyderabad, São Paulo, Tóquio, Misano, Mônaco, Berlim, Xangai, Portland e Londres.

Em seis anos o programa FIA Girls on Track impactou positivamente mais de 2.500 meninas em 15 finais de semana de corrida na Fórmula E, com figuras femininas importantes de diversas profissões no paddock do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, oferecendo workshops inspiradores e educativos.

Os upgrades do programa para a próxima temporada incluem:

- Uma participante do FIA Girls on Track presente no pódio da vitória após cada corrida para destacar a inclusão feminina no automobilismo.

- Uma experiência de trabalho imersiva oferecida pelo ecossistema do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E na pista durante a semana da corrida.

- Um mínimo de 100 meninas envolvidas em workshops nas pistas e mais 50 envolvidas em palestras sobre carreiras em universidades locais em todos os locais de corrida.

- Recursos no site da Fórmula E que destacam as habilidades necessárias e oportunidades de desenvolvimento de carreira no automobilismo, incluindo futuras ativações do FIA Girls on Track.

- Uma identidade nova e aprimorada para melhor refletir e ressoar com as mulheres envolvidas na iniciativa, após a reformulação da marca do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E no início da 9ª Temporada.

- Maior envolvimento com aqueles que já participaram de ativações para desenvolver ainda mais sua educação e compreensão das oportunidades de carreira.

As mulheres que se apresentam no FIA Girls on Track vêm de todas as partes do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, incluindo equipes, parceiros e patrocinadores. As apresentações são feitas sobre tópicos que incluem transmissão, saúde e segurança, tecnologia, engenharia, direção e funções na mídia, com as meninas participantes obtendo acesso completo aos bastidores das operações do dia da corrida.

“Estamos entusiasmados em levar o FIA Girls on Track ao próximo nível e estabelecer o padrão de como as organizações esportivas podem realmente educar, aprimorar e integrar a próxima geração de líderes femininas em sua força de trabalho. Tomar medidas ousadas e inovadoras está no nosso DNA e o nosso compromisso em promover a igualdade de gênero não é diferente. Olhando em volta do paddock, vemos cada vez mais mulheres que se beneficiaram do programa e progrediram na indústria, o que sublinha tanto a eficácia do programa como a importância da razão pela qual devemos continuar a maximizar o seu potencial. Tal como todos os outros esportes, devemos ir mais longe e mais rapidamente na defesa da igualdade de gênero em todo o mundo”, disse Julia Palle, vice-presidente de sustentabilidade da Fórmula E.

“Estou muito satisfeita em ver o programa FIA Girls on Track confirmado para a décima temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E. A Comissão Feminina da FIA no Automobilismo está firmemente comprometida em aumentar a participação feminina no automobilismo em todos os níveis e em todos os domínios. Como tal, o FIA Girls on Track oferece a plataforma perfeita para apresentar jovens meninas e mulheres ao automobilismo e a todas oportunidades de carreira possíveis no esporte a motor”, declarou Deborah Mayer, presidente da Comissão Feminina da FIA no Automobilismo.

A evolução do FIA Girls on Track é orgulhosamente apoiado pela Hankook (Parceiro Apresentador), ABB (Parceiro Global), WAE (Parceiro Oficial), com o Parceiro Oficial da categoria, Allianz, apoiando esta iniciativa como um novo Parceiro Global.

A iniciativa FIA Girls On Track também marcará presença durante o fim de semana do EPrix de São Paulo, no dia 16 de março no Sambódromo do Anhembi. Os ingressos já podem ser adquiridos através do site da Eleven Tickets.