Fórmula E lança nova campanha global para promover a 10ª temporada

A Fórmula E divulgou nesta segunda-feira (18) sua campanha da 10ª Temporada, o "It's On”. O campeonato mundial mais competitivo do automobilismo retorna para sua maior temporada, com a estreia na Cidade do México (MEX), em janeiro.

A campanha global começa com um filme publicitário ambientado em uma loja de antiguidades de Tóquio, de propriedade de um fã obstinado da Fórmula E. O cenário captura a conquista histórica da Fórmula E de se tornar o primeiro Campeonato Mundial da FIA a correr pelas ruas de Tóquio, no Japão, que receberá a sexta rodada do próximo ano, no sábado, 30 de março.

A Fórmula E fez parceria com o Uncommon Creative Studio para esta quarta campanha criativa em conjunto. O curta-metragem inicia o lançamento de uma campanha que terá ativações projetadas para os fãs em centros de cidades icônicas ao redor do mundo e celebrará o décimo aniversário do campeonato, que se inicia com o E-Prix Hankook da Cidade do México 2024 no sábado, 13 de janeiro.

A narrativa do filme mistura humor e drama, intercalada com os destaques da 9ª temporada, além de cenas para espectadores atentos que podem ver pilotos, equipes de corrida, fabricantes e parceiros comerciais da Fórmula E.

“A campanha 'It's On' captura o que torna a Fórmula E tão especial. É mais do que uma frase, é uma promessa ousada de mais uma temporada de grande drama e grande emoção no automobilismo. A 10ª Temporada é mais um passo na definição do futuro do automobilismo, à medida que estabelecemos novos padrões de inovação, ao mesmo tempo que demonstramos o nosso compromisso com corridas sustentáveis e de alto desempenho. Sendo o único esporte com certificação zero carbono líquido desde o início, mostramos ao mundo de forma única que o automobilismo de alto desempenho e a sustentabilidade podem coexistir poderosamente.”, disse Jeff Dodds, CEO da Fórmula E.

A nova campanha aproveita o impulso da temporada passada, que foi a mais competitiva até agora no Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E. Os títulos do campeonato mundial de pilotos e equipes permaneceram em equilíbrio até o final da temporada, com quatro pilotos com chances de vencer até o último fim de semana.

“Com oito campeões diferentes em nove temporadas e uma disputa pelo título do campeonato mundial que durou até o último fim de semana de corrida nas últimas três temporadas, a Fórmula E oferece o automobilismo mais competitivo do mundo. No nosso décimo aniversário, esta campanha celebra o ADN ferozmente competitivo dos nossos campeonatos e convida os fãs do automobilismo de todo o mundo a experimentar a Fórmula E e ver como é a verdadeira competição. A Temporada 10 está no ar", comentou Henry Chilcott, Diretor de Marketing da Fórmula E.

Mais espectadores do que nunca assistiram às corridas de Fórmula E ao vivo na última temporada, que contou com a estreia do carro de terceira geração do campeonato, o GEN3, que é o carro de corrida elétrico mais rápido, mais leve, mais potente e eficiente já construído.

Os pilotos da Fórmula E levaram o GEN3 ao limite, quebrando todos os recordes da pista, incluindo a velocidade máxima mais rápida em uma corrida e a velocidade média de volta mais rápida, com mais líderes de corrida do que nunca e ultrapassagens de três dígitos na maioria das corridas, incluindo um máximo de 403 ultrapassagens na corrida dos EUA em Portland, Oregon.

A cidade de São Paulo, receberá mais uma vez o EPrix da Fórmula E no dia 16 de março no Sambódromo do Anhembi. Os ingressos já podem ser adquiridos pelo site da Eleven Tickets.