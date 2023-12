Fórmula E 2024: confira os números do mundial de carros elétricos após nove temporadas

Com a proximidade do início da 10ª temporada da Fórmula E, chegou o momento de conferir todos os principais números do mundial de carros elétricos, após 9 temporadas.

A temporada que marcou o início da Era GEN3 na Fórmula E, teve números absurdos e que comprovaram a evolução da categoria. Jake Dennis entrou para o hall dos campeões mundiais, que agora conta com oito campeões diferentes em nove temporadas (o francês Jean-Eric Vergne segue como o único bicampeão do mundial de carros elétricos).

Dennis conquistou o titulo na penúltima etapa do mundial, e apesar de ter vencido apenas duas etapas, esteve no pódio em 11 das 16 corridas disputadas em 2023, o maior número de pódios conquistados por um piloto em uma única temporada da Fórmula E.

A última temporada registrou outros recordes importantes. Lucas di Grassi ganhou o prêmio de Driver of Progress, por ter sido o piloto com maior número de posições ganhas durante as corridas: 69 no total.

Falando em ultrapassagens, o primeiro ano do GEN3 registrou os maiores números de ultrapassagens da história da Fórmula E, sendo o E-Prix de Portland o recordista oficial da categoria: 403 ultrapassagens!

Durante a nona temporada, 19 dos 25 pilotos que disputaram a competição lideraram alguma prova em algum momento. Apenas Sérgio Sette Câmara, André Lotterer, Oliver Rowland, Roberto Merhí, Kelvin van der Linde e David Beckmann não estiveram a frente dos demais em nenhum momento durante a temporada.

Ao todo, sete pilotos de seis equipes diferentes subiram no degrau mais alto do pódio durante a nona temporada: os neozelandeses Nick Cassidy e Mitch Evans foram os maiores vencedores, com quatro vitórias cada, totalizando oito das 16 etapas do campeonato. Pascal Wehrlein venceu três eprix, o campeão Jake Dennis venceu duas vezes, enquanto Antonio Félix da Costa, Jean-Eric Vergne e Maximilian Günther venceram uma vez.

Porsche e Envision Racing foram as únicas equipes que pontuaram em todas as 16 provas da nona temporada, sendo que Pascal Wehrlein pontuou em 15 delas! Já as equipes Jaguar e Andretti conquistaram onze pódios durante o mundial.

Recordes gerais

Enquanto o francês Jean-Eric Vergne segue como o único bicampeão mundial da Fórmula E, o brasileiro Lucas di Grassi detém alguns recordes, como o de maior vencedor (ao lado de Sébastien Buemi) com 13 vitórias, o de recordista em pontos (único a ultrapassar a marca de 1000 pontos), e o de maior número de pódios (40).

Outros pilotos que estão na Fórmula E ainda estão no topo de outros recordes, após 116 eprix disputados. Buemi segue sendo o recordista de poles positions na história da categoria, com 16 poles. Sam Bird por sua vez, é o recordista de voltas mais rápidas em corridas (12).

Confira abaixo os principais recordes da história da Fórmula E ao longo de nove temporadas:

MAIOR NÚMERO DE EPRIX DISPUTADOS

1º Lucas di Grassi – 115 eprix

2ºJean-Eric Vergne e Sébastien Buemi – 114 eprix

4º Sam Bird – 111 eprix

5º Antonio Felix da Costa – 109 eprix

MAIOR NÚMERO DE VITÓRIAS

1º Lucas di Grassi e Sébastien Buemi – 13 vitórias

3º Jean-Eric Vergne e Sam Bird – 11 vitórias

5º Mitch Evans – 10 vitórias

MAIOR NÚMERO DE VITÓRIAS EM UMA ÚNICA TEMPORADA

1º Sébastien Buemi, 3ª temporada - 6 vitórias (total de 12 provas)

2º Jean-Éric Vergne, 4ª temporada – 4 vitórias (total de 12 provas)

3º Mitch Evans, 8ª e 9ª temporada – 4 vitórias (total de 16 provas)

4º Edoardo Mortara, 8ª temporada – 4 vitórias (total de 16 provas)

5º Nick Cassidy, 9ª temporada – 4 vitórias (total de 16 provas)

MAIOR NÚMERO DE VITÓRIAS CONSECUTIVAS

1º Sébastien Buemi, 3ª temporada – 3 vitórias

2º Antonio Félix da Costa, 6ª temporada – 3 vitórias

VENCEDOR DE UM EPRIX LARGANDO NO FUNDO DO GRID

1º Lucas di Grassi, E-Prix da Cidade do México 2017 – largou em 15º

2º Antonio Félix da Costa, E-Prix da Cidade do Cabo 2023 – largou em 11º

3º Lucas di Grassi, E-Prix de Nova York 2018 (corrida 1) – largou em 11º

4º Jérôme D’Ambrosio, E-Prix de Marrakesh 2019 – largou em 10º

5º Nick Cassidy, E-Prix de Portland 2023 – largou em 10º

VENCEDORES MAIS JOVENS DA HISTÓRIA DA FÓRMULA E

1º Maximilian Günther, 22 anos e 200 dias – E-Prix de Santiago 2020

2º Antonio Félix da Costa, 23 anos e 132 dias – E-Prix de Buenos Aires 2015

3º Mitch Evans, 24 anos e 293 dias – E-Prix de Roma 2019

VENCEDORES MAIS VELHOS DA HISTÓRIA DA FÓRMULA E

1º Lucas di Grassi, 37 anos e 354 dias – E-Prix de Londres 2022 (corrida 2)

2º Edoardo Mortara, 35 anos e 214 dias – E-Prix de Seul 2022 (corrida 2)

3º Nico Prost, 34 anos e 319 dias – E-Prix de Londres 2016 (corrida 2)

MAIORES VENCEDORES SEM CONQUISTAREM UM TITULO DA FÓRMULA E

1º Sam Bird – 11 vitórias em 114 eprix disputados

2º Mitch Evans – 10 vitórias em 95 eprix disputados

3º Edoardo Mortara – 6 vitórias em 80 eprix disputados

4º Nick Cassidy – 5 vitórias em 47 eprix disputados

MAIOR NÚMERO DE POLES POSITIONS

1º Sébastien Buemi – 16 poles

2º Jean-Éric Vergne – 15 poles

3º Stoffel Vandoorne e Antonio Félix da Costa – 8 poles

5º Félix Rosenqvist, Sam Bird e Mitch Evans – 6 poles

MAIOR NUMERO DE POLES POSITIONS CONSECUTIVAS

1º Alexander Sims – 3 poles (Nova York 2019/corrida 2 e Diriyah 2020/corrida 1 e 2)

2º Antonio Félix da Costa – 3 poles (Marrakesh 2020 e Berlim 2020/corrida 1 e 2)

MAIOR NUMERO DE POLES EM UMA ÚNICA TEMPORADA

1º Jean-Eric Vergne, 4ª temporada – 4 poles

O POLE POSITION MAIS JOVEM

1º Daniel Abt, 22 anos e 112 dias – E-Prix de Long Beach 2015

2º Sacha Fenestraz, 23 anos e 212 dias – E-Prix da Cidade do Cabo 2023

3º Alex Lynn, 23 anos e 301 dias – E-Prix de Nova York 2017 (corrida 1)

O POLE POSITION MAIS VELHO

1º Jarno Trulli, 40 anos e 314 dias – E-Prix de Berlim 2015

2º Stéphane Sarrazin, 39 anos e 238 dias – E-Prix de Londres 2015 (corrida 2)

3º André Lotterer, 38 anos e 88 dias – E-Prix da Cidade do México 2020

MAIOR NÚMERO DE VOLTAS RÁPIDAS

1º Sam Bird – 12 voltas

2º Daniel Abt – 10 voltas

3º Jake Dennis, Mitch Evans e Sébastien Buemi – 8 voltas

MAIOR NÚMERO DE PÓDIOS

1º Lucas di Grassi – 40 pódios

2º Jean-Eric Vergne – 33 pódios

3º Sebastien Buemi – 30 pódios

4º Sam Bird – 26 pódios

5º Mitch Evans – 25 pódios

RECORDISTA DE PÓDIOS EM UMA ÚNICA TEMPORADA

1º Jake Dennis – 11 pódios, na 9ª temporada

2º Stoffel Vandoorne – 8 pódios na 8ª temporada

3º Nick Cassidy – 8 pódio na 9ª temporada

MAIOR NÚMERO DE PÓDIOS CONSECUTIVOS

1º Lucas di Grassi, 4ª temporada – 7 pódios

2º Antonio Félix da Costa, 6ª temporada – 5 pódios

3º Jake Dennis, 9ª temporada – 5 pódios

PILOTOS COM MAIOR NÚMERO DE EPRIX SEM TER SUBIDO AO PÓDIO

1º Sérgio Sette Câmara – 53 eprix (melhor resultado: 4º lugar)

2º Dan Ticktum – 32 eprix (melhor resultado: 6º lugar)

3º Maro Engel – 23 eprix (melhor resultado: 4º lugar)

4º Tom Dilmann – 23 eprix (melhor resultado: 4º lugar)

5º Tom Blomqvist – 23 eprix (melhor resultado: 8º lugar)

MAIOR NÚMERO DE PONTOS

1º Lucas di Grassi – 1041 pontos

2º Jean-Eric Vergne – 994 pontos

3º Sébastien Buemi – 938 pontos

4º Sam Bird – 837 pontos

5º Mitch Evans – 733 pontos

MAIOR SEQUENCIA NA ZONA DE PONTUAÇÃO DA FÓRMULA E

1º Sébastien Buemi – 22 eprix seguidos

2º Jean-Eric Vergne – 20 eprix seguidos

3º Nico Prost – 18 eprix seguidos

MAIOR NÚMERO DE VOLTAS NA LIDERANÇA DE QUALQUER EPRIX

1º Sébastien Buemi – 499 voltas na liderança

2º Jean-Eric Vergne – 470 voltas na liderança

3º Lucas di Grassi – 340 voltas na liderança

4º Sam Bird – 298 voltas na liderança

5º Mitch Evans – 282 voltas na liderança

CAMPEÃO MAIS JOVEM

Nick de Vries, 26 anos e 190 dias (7ª temporada)

CAMPEÃO MAIS VELHO

Lucas di Grassi, 32 anos e 353 dias (3ª temporada)

A 10ª temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E começa no dia 13 de janeiro de 2024, com o E-Prix Hankook da Cidade do México. São Paulo novamente receberá uma etapa do mundial, no Sambódromo do Anhembi, no dia 16 de março. Os ingressos já podem ser adquiridos pelo site da Eleven Tickets.