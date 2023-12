Fórmula E anuncia lançamento da terceira temporada da série Unplugged

A Fórmula E anunciou nesta quinta-feira (21) o retorno da série Unplugged – oficialmente maior e melhor do que nunca – levando aos fãs os bastidores da temporada mais competitiva e dramática até o momento da história do mundial de carros elétricos.

A terceira temporada de Unplugged vai ao ar na terça-feira, 2 de janeiro, dando aos telespectadores um relato autêntico e não filtrado da 9ª temporada, revelando com detalhes a incrível busca pelo título que só foi decidida no último fim de semana do campeonato, com as rivalidades em ponto de ebulição na pista e tendo como pano de fundo as corridas mais rápidas – e o acidente mais devastador – da história da Fórmula E.

O terceiro ano de Unplugged promete oferecer conteúdo nunca antes visto, com mais ação e entrevistas privilegiadas que irão entreter os fãs e dar aos novatos da Fórmula E uma introdução às personalidades e histórias que impulsionam a crescente popularidade da competição de automobilismo mais competitiva do mundo.

O britânico Jake Dennis (Andretti Formula E Team) conquistou o título do campeonato mundial de pilotos em Londres no último fim de semana da temporada, que foi o clímax épico de uma disputa ao longo da temporada com os rivais Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) , Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) e Nick Cassidy, que terminaria em segundo, mas não antes de levar sua antiga equipe, a Envision Racing, ao título do Campeonato Mundial por Equipes na última etapa.

Sete pilotos de seis equipes diferentes venceram corridas durante a temporada de 16 corridas, que contou com provas no centro de cidades icônicas do mundo, incluindo Cidade do México, Diriyah, Hyderabad, Cidade do Cabo, São Paulo, Berlim, Mônaco, Jacarta, Portland, Roma e Londres.

Muitos dos maiores nomes do automobilismo mundial apareceram no grid da Fórmula E na 9ª temporada, incluindo a Maserati, que retornou ao automobilismo mundial de monoposto pela primeira vez em mais de 60 anos, juntamente com McLaren, Porsche, Jaguar, Nissan e Mahindra.

Embora a história do dramático primeiro campeonato mundial de Jake Dennis seja um enredo importante, os fãs também verão os incríveis desenvolvimentos tecnológicos que são uma marca registrada do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E. Desde a estreia do GEN3 – o carro de corrida elétrico mais rápido, mais leve, mais potente e eficiente já construído – até o piloto da NEOM McLaren, Jake Hughes, quebrando o GUINNESS WORLD RECORDS™ oficial, estabelecendo uma nova velocidade máxima alcançada por um veículo em ambientes fechados – a terceira temporada de Unplugged terá de tudo!

"As câmeras do Unplugged capturaram todos os ângulos daquela que é oficialmente a nossa maior e mais dramática temporada de todos os tempos. Há confrontos e colisões, ação em alta velocidade e rivalidades intensas, tudo acontecendo em locais icônicos em todo o mundo, da Cidade do Cabo a Hyderabad, de São Paulo a Londres. Unplugged é a maneira perfeita para novos fãs acompanharem a Fórmula E assim que nossa nova temporada começar, e para fãs dedicados obterem uma perspectiva totalmente nova sobre o entretenimento da temporada passada", Tim Glass, Diretor de Transmissão e Programação da Fórmula E.

"Foi necessário um grande esforço de toda a equipe no ano passado para alcançar o que fizemos. Tanta coisa acontece nos bastidores que os fãs normalmente não conseguem ver, e ser capaz de dar aos fãs uma visão de todas as histórias não contadas através do Unplugged é fantástico. Também é muito mais fácil se conectar com um esporte quando você sente que conhece as pessoas envolvidas nele. Unplugged realmente oferece aos espectadores uma visão única do que é preciso para competir em um dos esportes mais competitivos do mundo", Jake Dennis, piloto da Andretti Formula E Team.

A terceira temporada de Formula E: Unplugged também estará disponível em territórios selecionados através dos parceiros de mídia da Fórmula E em 8 episódios, enquanto no YouTube a série estará disponível em 10 episódios otimizados para a plataforma, permitindo que os fãs mergulhem no drama e na inovação que definem este esporte pioneiro.

A 10ª temporada do Campeonato Mundial de Fórmula E começa no dia 13 de janeiro de 2024, com o E-Prix Hankook da Cidade do México. São Paulo novamente receberá uma etapa do mundial, no Sambódromo do Anhembi, no dia 16 de março. Os ingressos já podem ser adquiridos pelo site da Eleven Tickets.