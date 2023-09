Fórmula E: Sérgio Sette Câmara e Dan Ticktum seguem na NIO para a próxima temporada

O grid da 10ª temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E vai se completando e poucas vagas ainda restam. Nesta sexta-feira (22), a NIO 333 Racing confirmou a permanência da dupla de pilotos da temporada anterior: o britânico Dan Ticktum e o brasileiro Sérgio Sette Câmara.

Ao todo, a dupla conquistou 42 pontos para a NIO, pontuação que garantiu a nona colocação na classificação final do mundial de equipes, o melhor resultado do time nas ultimas temporadas da Fórmula E, ficando à frente de Mahindra e ABT Cupra.

Após a estreia na oitava temporada, Ticktum fez um campeonato mais consistente, conseguindo ir a diversos playoffs nos treinos classificatórios, e evoluindo com o time durante o ano de estreia do GEN3.

“Estou pronto para o meu terceiro ano com a equipe. A 9ª temporada foi muito melhor do que a 8ª para nós, e nos saímos muito bem com o pacote que temos. No início da GEN3 acho que o ritmo do nosso carro tem sido muito forte. Então, tenho esperanças de que podemos aproveitar isso este ano, talvez com algumas estratégias alternativas, e otimizando ainda mais nosso setup, podemos conseguir mais alguns pontos na 10ª temporada”, declarou o piloto britânico.

“Acho que será uma temporada desafiadora para nós, porque os regulamentos não nos permitem mudar muito, no entanto, estou ansioso para estar no grid da Fórmula E novamente com a NIO 333 Racing e visitar novos locais. Mal posso esperar para voltar a correr!”, completou.

O piloto brasileiro Sérgio Sette Câmara também está garantido na equipe, para o seu segundo ano após uma temporada com resultados impressionantes, como o quinto lugar em Hyderabad e o oitavo na primeira corrida de Roma.

Para o piloto brasileiro, foi um ano de aprendizado com o GEN3, e a partir de agora, o foco é em evoluir o setup e conseguir resultados melhores para a NIO.

“A 9ª temporada foi um momento de crescimento e aprendizado para mim, com destaque sem dúvida para o nosso desempenho na Índia, onde garantimos nosso melhor resultado em corrida na temporada”, declarou Sergio Sette Câmara.

“Esse momento é o meu favorito da temporada, mostrando o potencial que temos como equipe.”

“Enquanto enfrentamos desafios, incluindo um pênalti decepcionante em Londres, demonstramos nossa resiliência ao nos recuperarmos e ultrapassarmos a Mahindra no dia seguinte. Foi uma prova do nosso espírito de equipe e da determinação para ter sucesso, mesmo quando enfrentamos contratempos que pareciam injustos”, completou o brasileiro, que está presente no grid da Fórmula E desde o Festival de Berlim, evento que encerrou a sexta temporada do mundial em uma bolha criada no Aeroporto de Tempelhof durante a pandemia de COVID-19.

Vice-Diretor da NIO 333 Racing, Russel O’Hagan comentou sobre a permanência da dupla de pilotos e enalteceu o trabalho de ambos durante a nona temporada.

“É um prazer trabalhar com Dan e Sérgio novamente na 10ª temporada. Seus talentos e comprometimento com a equipe são fatores críticos em nosso progresso contínuo. Além disso, sua abordagem colaborativa e dedicação ao progresso geral são vantagens claras à medida que buscamos nossos objetivos ambiciosos.”

“A 9ª temporada mostrou o potencial que temos e destacou no que precisamos trabalhar. Estamos ansiosos para abraçar os desafios e oportunidades que temos pela frente”, completou.

Equipes e pilotos da Fórmula E retornam às atividades em pista no próximo mês. Entre os dias 23 a 26 de outubro serão realizados os teste de pré-temporada no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, na Espanha. A 10ª temporada terá início no dia 13 de janeiro de 2024, com o E-Prix da Cidade do México.