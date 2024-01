Dakar 2024: Em especial repleta de perigos, brasileiros superam adversidades e conquistam bons resultados

No que foi classificado como o dia mais caótico e perigoso da edição 2024 do Dakar até o momento, o Brasil segue bem representado e com possibilidade de conquistas inéditas na prova, que se encerrará no próximo dia 19, na Arábia Saudita.

Depois de se tornar ontem (8) o primeiro brasileiro a vencer uma especial na categoria principal nos 46 anos da corrida, Lucas Moraes e o navegador espanhol Armand Monleón enfrentaram problemas nesta terça-feira – dia que somou 299km de trecho cronometrado. O duo, que conduz um Toyota GR DKR Hilux, foi o primeiro a largar e, por isso, “abriu” a trilha para todo o grid, o que é considerado uma desvantagem no rally.

“Nós nos perdemos antes dos 60km de prova e acho que fizemos cinco quilômetros a mais que qualquer outro carro. Demoramos para achar a trilha novamente. É difícil quando você não tem experiência. Ainda estou no meu segundo Dakar e nunca tinha largado na frente no deserto. É uma coisa que só se aprende fazendo”, detalhou Lucas Moraes, que terminou o dia em 11º na categoria Carros e continua em quarto na classificação geral do Dakar.

Piloto oficial da equipe Toyota Gazoo Racing, Lucas tem sua campanha 2024 no Dakar apoiada por Red Bull, Repsol, Strava, Oakley e Zapalla. A atuação do piloto de São Paulo também foi fundamental para que a marca brasileira de pneus SpeedMax se tornasse patrocinadora da Toyota, atual campeã do Dakar.



Superação contínua – Na categoria UTV T4, a dupla brasileira Rodrigo Varela e Enio Bozzano (Can-Am Maverick XRS Turbo) continua chamando a atenção pelas condições em que a equipe Team Brazil – formada por técnicos brasileiros e familiares – vai superando o desafio de competir com um carro improvisado e falta de peças.

Nesta terça-feira, o duo do time patrocinado pelas empresas Divino Fogão, Can-Am, Motul e Quadrijet chegou na sétima posição e subiu para o terceiro posto no resultado acumulado. “Faltando 30km para terminar, tivemos um pneu furado. Demoramos uns seis minutos para trocar, porque o equipamento para troca rápida não é de primeira e a trava que prende o estepe está danificada. Mas é o que deu pra fazer. E estamos muito felizes com o que conseguimos até agora”, explicou Rodrigo Varela, que é o atual campeão sul-americano de Rali Raid e faz sua estreia no Dakar.

O brasileiro Cristiano Batista, que conduz um Can-Am Maverick XRS Turbo com o navegador espanhol Fausto Mota na UTV T4, é o quarto colocado. Já Marcelo Medeiros (Yamaha Raptor 700) continua firme nos Quadriciclos. Hoje, o piloto apoiado por apoiado por Mardisa/Viação Estrela/Taguatur Fiat/Sedel chegou em terceiro e manteve a mesma posição na classificação geral.



Trajetórias imprevisíveis – Em um comunicado assinado pelo comissário de provas Pedro Almeida, a organização justificou a interrupção do final da especial para os competidores da categoria Caminhões: “Considerado o grande número de público e veículos presentes no final da especial, em uma área de dunas onde a trajetória dos competidores é difícil de prever, por razões de segurança interrompemos o percurso para todos os caminhões que chegarem ao km 273, depois das 15h10. Os competidores serão instruídos no local sobe o trajeto a ser seguido para retomar a rota o rally”. O comunicado foi assinado pelo português Pedro Almeida, secretário de prova e comissário desportivo do Dakar.

A quinta das 12 especiais do Dakar, a ser disputada nesta quarta-feira, deve ser cansativa. A corrida só começa após um longo deslocamento, de mais de 500km. O trecho cronometrado, que é a especial propriamente dita, terá apenas 118km. Mas marcará o retorno do comboio às enormes dunas do Empty Quarter – ou Território Abandonado, em tradução livre, denominação de uma enorme região desolada do deserto saudita. “A maior parte dos competidores só chegará de noite ao acampamento, o que vai ser exaustivo e perigoso de verdade se você se perder no deserto”, observa Rodrigo Varela.



RESULTADOS

*Apuração que pode ser alterada após avaliação dos resultados e infrações pelos comissários técnicos

Categoria Carros - 4ª Especial de 299km, de Al Salamiya até Al Hofuf

1. Sebastian Loeb (FRA) / Fabian Lurquin (BEL) – Prodrive Hunter, 2h36min02s

2. Yazeed Al-Rajhi (SAU) / Timo Gottschalk (ALE) - Toyota Hilux Overdrive, +1min08s 3. Nasser Al-Attiyah (CAT) / Mathieu Baumel (FRA) – Prodrive Hunter, +1min22s

4. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP) - Audi RS Q e-tron E2, +04min58s

5. Guillaume de Mevius (BEL) / Xavier Panseri (FRA) – Toyota Hilux Overdrive, +05min21s

6. Stéphane Peterhansel (FRA) / Edouard Boulanger (FRA) - Audi RS Q e-tron E2, +05min59s

7. Mathieu Serradori (FRA) / Loic Minaudier (FRA) – Century CR6-T, +06min56s

8. Vaidotas Zala (LIT) / Paulo Fiuza (POR) – Mini John Cooper Works Rally Plus, +07min38s

9. Simon Vitse (FRA) / Frederic Lefebvre (FRA) – MD Optimus, +07min52s

10. Martin Prokop (TCH) / Viktor Chytka (TCH) – Ford Raptor, +08min05s

11. Mattias Ekström (SUE) / Emil Bergkvist (SUE) - Audi RS Q e-tron E2, +10min14s

12. Lucas Moraes (BRA) / Armand Monleon (ESP) - Toyota GR DKR Hilux, +11min22s



Categoria Carros – Acumulado após a 4ª Especial

1. Yazeed Al-Rajhi (SAU) / Timo Gottschalk (ALE) - Toyota Hilux Overdrive, 15h44min39s

2. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP) - Audi RS Q e-tron E2, +04min19s

3. Nasser Al-Attiyah (CAT) / Mathieu Baumel (FRA) – Prodrive Hunter, +11min03s

4. Mattias Ekström (SUE) / Emil Bergkvist (SUE) - Audi RS Q e-tron E2, +17min42s

5. Lucas Moraes (BRA) / Armand Monleon (ESP) - Toyota GR DKR Hilux, +19min31s

6. Sebastian Loeb (FRA) / Fabian Lurquin (BEL) – Prodrive Hunter, +23min50s

7. Mathieu Serradori (FRA) / Loic Minaudier (FRA) – Century CR6-T, +24min20s

8. Stéphane Peterhansel (FRA) / Edouard Boulanger (FRA) - Audi RS Q e-tron E2, +26min56s

9. Vaidotas Zala (LIT) / Paulo Fiuza (POR) – Mini John Cooper Works Rally Plus, +32min42s

10. Guillaume de Mevius (BEL) / Xavier Panseri (FRA) – Toyota Hilux Overdrive, +38min43s



Categoria UTVs T4 - 4ª Especial de 299km, de Al Salamiya até Al Hofuf

1. João Ferreira (POR) / Filipe Palmeiro (POR) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, 3h13min09

2. Yasir Seaidan (SAU) / Adrien Metge (FRA) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +02min48s

3. Xavier de Soultrait (FRA) / Martin Bonnet (FRA) - Polaris RZR Pro R, +04min54s

4. Cristiano Batista (BRA) / Fausto Mora (ESP) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +07min22s

5. Sebastian Guayasamin (EQU) / Fernando Matias Acosta (ARG) – BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +07min37s

6. Jerome de Sadeleer (SUI) / Michael Metge (FRA) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +12min00s

7. Rodrigo Varela (BRA) / Enio Bozzano Junior (BRA) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +12min25s

8. Gerrard Farres Guell (ESP) / Diego Ortega Gil (ESP) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +17min08s

9. Enrico Gaspari (ITA) / Facundo Jaton (ARG) – Polaris RZR Pro R, +20min41s

10. Sara Price (EUA) / Jeremy Gray (EUA) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +25min55s



Categoria UTVs T4 – Acumulado após a 4ª Especial

1. Gerrard Farres Guell (ESP) / Diego Ortega Gil (ESP) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, 19h10min19s

3. Jerome de Sadeleer (SUI) / Michael Metge (FRA) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +14min33s

4. Rodrigo Varela (BRA) / Enio Bozzano Junior (BRA) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +19min03s

5. Cristiano Batista (BRA) / Fausto Mora (ESP) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +21min52s

2. Sara Price (EUA) / Jeremy Gray (EUA) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +23min52s

6. Yasir Seaidan (SAU) / Adrien Metge (FRA) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +27min32s

7. João Ferreira (POR) / Filipe Palmeiro (POR) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +31min09s

8. Xavier de Soultrait (FRA) / Martin Bonnet (FRA) - Polaris RZR Pro R, +40min31s

9. Sebastian Guayasamin (EQU) / Fernando Matias Acosta (ARG) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +1h12min28s

10. Eduardo Pons Sune (ESP) / Jaume Betriu (ESP) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +2h37min30s