Com 50 carros já inscritos, Gold Classic abre temporada de 2024 no dia 27 em Interlagos

Pela terceira vez em sua história a Gold Classic vai abrilhantar a festa de velocidade do GP Cidade de São Paulo 1000 Milhas. A sétima temporada de existência da categoria tem seu início confirmado para dias 26 e 27 de janeiro no autódromo de Interlagos. As duas corridas vão compor o programa do evento que integra o calendário oficial das festividades pelo 470º aniversário da maior cidade da América Latina, que será completado no dia 25, data da abertura da programação na pista.

Nesta quarta-feira (10) a organização da categoria alcançou o patamar de 50 inscrições já consolidadas por pilotos de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Roraima. A adesão prévia, sistema que confere aos participantes descontos no pagamento da taxa de inscrição, atesta o alto nível de aceitação dos pilotos ao formato da Gold Classic e suscita expectativas promocionais bastante promissoras para a sequência do campeonato.

Esta será a quinta edição da corrida com percurso de 1.000 milhas, rebatizada pela promotora Interlagos Sports Marketing como GP Cidade de São Paulo, que tem seu grid estimado em 65 carros para as quase 12 horas de disputa. E será a terceira com a Gold Classic na programação, como já ocorreu em 2021 e 2022. Para a série que tem na pista carros de competição de modelos produzidos até 1993, a estimativa é de que haja um mínimo de 60 carros inscritos nas seis subdivisões.

O regulamento desportivo da Gold Classic mantém a disputa dividida em Divisão 1, Divisão 2, Divisão 3, Divisão 4 e Premium. A novidade fica por conta da classe Master, para pilotos com idade mínima de 60 anos inscritos com carros configurados na Divisão 4. Cada etapa terá duas corridas com duração de 30 minutos e mais uma volta, todas com transmissão ao vivo no canal de YouTube da “Gold Racing” e em demais canais parceiros. Haverá exibição em VT na programação do Bandsports.

A Divisão 4 lidera a relação de inscritos, com 13 carros já confirmados (Daniel Gomes/SigCom)

Todos os carros da Gold Classic são de modelos produzidos até 1993. Entre os que já passaram pelo grid ou que ainda compõem as disputas destacam-se, em suas diversas variações técnicas, os modelos VW Fusca, Gol, Passat, Brasília e Apollo, Chevrolet Chevette, Opala e Omega, Fiat 147 e Uno, Ford Escort, Porsche 917, Mercedes-Benz 500Sec, Miúra Targa, Corona Dardo, Puma GTE e JG e Peugeot 205, além de exemplares produzidos especificamente para competições, como o Aldee-VW e o Espron-BMW.

O campeonato de 2024 será composto por seis etapas. No do ano passado, que teve cinco, os pilotos gaúchos conquistaram os títulos de duas categorias – Moacir Fighera e seu filho Daniel foram campeões da Divisão 1, enquanto André Padilha foi o melhor na Divisão 2. Pela Divisão 3 o título foi assegurado por um carioca, Carlão Estites. Os outros dois títulos foram de pilotos paulistas: Rogério Barbato, na Divisão 4, e Caio Lacerda, que chegou ao bicampeonato na Premium.

CALENDÁRIO

Interlagos será, também, a sede da terceira etapa da Gold Classic, no feriado de 30 de maio – será a única ocorrência de um feriado ou uma data festiva no calendário de corridas de 2024. A segunda etapa vai acontecer no dia 10 de março em Cascavel, que também receberá encerramento da temporada, em 10 de novembro. A quarta etapa, em Londrina, ocorrerá no dia 20 de julho. A quinta, em Viamão, levará a categoria ao circuito de Tarumã no dia 15 de setembro.

GOLD CLASSIC INTERLAGOS - RELAÇÃO DE INSCRITOS

(Pilotos já confirmados nas corridas de 27 de janeiro)

0 - Carlão Estites (Ford Escort/Divisão 3), FRT

1 - Ton CostaWagner (VW Passat/Divisão 1), Equipe Coelho’s

3 - Willian Jaeger (Chevrolet Opala/Premium), NEP Preparações

5 - Rafael Kliewer (Chevrolet Omega/Premium), Sidnei Paint Racing

6 - Caio Lacerda (Aldee-VW/Premium), HT Guerra

7 - Jeferson de Lima (VW Brasília/Divisão 1), Lima Preparações

8 - Gelerson Vendramin (VW Passat/Divisão 2), HT Guerra

9 - Ciro Paciello/Sandro Sanches (Chevrolet Omega/Premium), BigPower Competições

10 - Anderson Barros (VW Gol/Divisão 1), Thiri Racing

11 - Armin Kliewer/Rubens Kliewer (Chevrolet Omega/Premium), Sidnei Paint Racing

12 - Neno Oliveira (VW Fusca/Divisão 1), J.A. Motorsport

13 - Douglas Toth (Chevrolet Opala/Divisão 4), Tigueis Motorsport

15 - Zico Fedrigo (VW Fusca/Divisão 1), J.A. Motorsport

17 - Ricardo Domenech (Chevrolet Opala/Divisão 4), RTC Racing Team

18 - Estevão Alexandre (Aldee-VW/Divisão 3), HT Guerra

19 - Maurício Gaudêncio (Chevrolet Omega/Divisão 4), Frehner Motorsport

21 - Thiago Lourenço (Chevrolet Opala/Divisão 4), Autotec

22 - Marcelo Kairis (VW Passat/Divisão 2), HT Guerra

27 - Wanderlei Berlanda/Dudu Berlanda (Chevrolet Omega/Premium), Frehner Motorsport

28 - Cristiano Canto (VW Fusca/Divisão 1), J.A. Motorsport

31 - Francisco Farinos (Chevrolet Opala/Divisão 4), Tigueis Motorsport

33 - Roberto Lacombe (VW Gol/Divisão 3), Lacombe Motorsport by Mascarello

36 - Gilberto Koike (Espron-BMW/Divisão 3), Maurício Racing

40 - Marco de Sordi (Chevrolet Opala/D4M), Autotec

42 - Richard Heidrich/Rick Heidrich (Chevrolet Omega/Premium), Frehner Motorsport

51 - João Vasconcellos (Puma JG/Divisão 3), P1 Racing

52 - Marcelo Ferraz (VW Gol/Divisão 3), Autotec

55 - Heitor Nogueira (Espron-BMW/Divisão 3), Joes Racing

65 - Willian Chahine (VW Passat/Divisão 2), Equipe Coelho’s

70 - Gabriel Bechtold/Clóvis Bechtold (Chevrolet Omega/Premium), BigPower Competições

73 - Konrad Viehmann (Chevrolet Caravan/Divisão 4), Lyus Racing

74 - Artur Bailo (VW Gol/Divisão 2), Thiri Racing

76 - Fabiano Gaspari (VW Voyage/Divisão 2), LF Competições

77 - Rogério Barbato (Chevrolet Omega/Divisão 4), RTC Racing Team

96 - Marcelo Servidone (VW Brasília/Divisão 3), Mamba Negra

106 - Cristiano Gomes (Chevrolet Opala/Divisão 4), BigPower Competições

111 - Ricardo Alvarez (Chevrolet Opala/Divisão 4), BigPower Competições

112 - Fábio Mencarelli (Chevrolet Opala/Divisão 4), Tigueis Motorsport

121 - Jones Salvaro (Aldee-VW/Divisão 3), HT Guerra

158 - André Padilha (VW Gol/Divisão 2), Equipe 158

226 - Rodrigo Rinhel/Júlio Curto (VW Passat/Divisão 1), HT Guerra

248 - Leandro Kairis (Fiat 147/Divisão 2), HT Guerra

281 - Kaká Freire (Chevrolet Caravan/Divisão 4), Lyus Racing

333 - Nereu Coelho (Chevrolet Opala/Divisão 4), Lyus Racing

337 - Leonardo Almeida (Aldee-VW/Divisão 3), HT Guerra

339 - Rafael Schuhli (Puma GTE/Divisão 3), Terraquatro

343 - Franccesco Esposito/Luigi Esposito (Porsche 911/Divisão 3), Gasoline Racing

666 - Levy Rezende/Plautos Lins (Chevrolet Omega/Divisão 4), Renn Tech Motorsport

777 - PH Costa/Cássio Cortes (VW Voyage/Divisão 1), Blitz Automotive

991 - Kaio Assunção (VW Gol/Divisão 2), LF Competições