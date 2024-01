Dakar 2024: Dupla Rodrigo Varela e Enio Bozzano retomam a vice-liderança

A estreia do piloto campeão sul-americano de Rally Raid, Rodrigo Varela,, em parceria com o navegador Enio Bozzano Júnior na edição 2024 do Rally Dakar continua chamando a atenção. Depois de vários incidentes, que os obrigaram a substituir o carro às pressas por um equipamento improvisado, o duo tem mostrado que o espírito de aventura do Dakar tomou conta do Team Brazil, equipe formada por familiares e técnicos nacionais.

Nesta quarta-feira (10), Varela e Bozzano terminaram em quarto lugar a especial de 118km entre Al Hofuf e Shubaytah, na Arábia Saudita, resultado que os alçou novamente à vice-liderança no acumulado da categoria UTV T4. Apesar dos problemas no carro, da falta de peças e equipamentos de apoio, a dupla segue entre as favoritas.

“Andamos muito bem hoje. Tivemos muitas dunas, não foi fácil o sobe e desce, a gente precisa forçar pra manter o foco na pilotagem e navegação. Graças a Deus deu tudo certo. E tivemos mais um bom dia”, comentou Rodrigo Varela. “Já cumprimos cinco dos doze dias de corrida. Ainda faltam sete, então tem muita corrida pela frente. Mas estamos bem felizes com o que estamos conseguindo”, completou.

A vitória na especial desta quarta-feira na categoria UTV T4 coube à dupla francesa Xavier de Soultrait/Martin Bonnet (Polaris RZR Pro R). No acumulado dos cinco dias, a liderança é do suíço Jerome de Sadeleer e do francês Michael Metge (Can-Am Maverick XRS Turbo). Com o resultado, Varela e Bozzano reduziram de 19 para cinco minutos a diferença em relação aos primeiros colocados na classificação geral. A equipe brasileira tem apoio de Divino Fogão, Can-Am, Motul e Quadrijet. Confira os resultados e principais informações:



RESULTADOS

Apuração que pode ser alterada após avaliação dos resultados e infrações pelos comissários técnicos

Categoria UTVs T4 - 5ª Especial de 118km, de Al Hofuf até Shubaytah

1. Xavier de Soultrait (FRA) / Martin Bonnet (FRA) - Polaris RZR Pro R, 1h44min56s

2. Yasir Seaidan (SAU) / Adrien Metge (FRA) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +1min14s

3. Jerome de Sadeleer (SUI) / Michael Metge (FRA) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +3min54s

4. Rodrigo Varela (BRA) / Enio Bozzano Junior (BRA) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +4min54s

5. Florent Vayssade (FRA) / Nicolas Rey (FRA) - Polaris RZR Pro R, +5min34s

6. Enrico Gaspari (ITA) / Facundo Jaton (ARG) – Polaris RZR Pro R, +5min48s

7. Cristiano Batista (BRA) / Fausto Mora (ESP) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +5min55s

8. Sebastian Guayasamin (EQU) / Fernando Matias Acosta (ARG) – BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +6min28s

9. Sara Price (EUA) / Jeremy Gray (EUA) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +7min30s

10. Emilija Gelazninkiene (LIT) / Arunas Gelazninkas (LIT) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +8min43s



Categoria UTVs T4 – Acumulado após a 5ª Especial

1. Jerome de Sadeleer (SUI) / Michael Metge (FRA) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, 21h13min42

2. Rodrigo Varela (BRA) / Enio Bozzano Junior (BRA) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +5min30s

3. Cristiano Batista (BRA) / Fausto Mora (ESP) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +9min20s

4. Yasir Seaidan (SAU) / Adrien Metge (FRA) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +10min19s

5. Sara Price (EUA) / Jeremy Gray (EUA) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +12min55s

6. Xavier de Soultrait (FRA) / Martin Bonnet (FRA) - Polaris RZR Pro R, +22min04s

7. João Ferreira (POR) / Filipe Palmeiro (POR) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +30min28s

8. Sebastian Guayasamin (EQU) / Fernando Matias Acosta (ARG) - BRP Can-Am

Maverick XRS Turbo, +1h00min29s

9. Eduardo Pons Sune (ESP) / Jaume Betriu (ESP) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +2h36min15s

10. Enrico Gaspari (ITA) / Facundo Jaton (ARG) – Polaris RZR Pro R, +3h31min42s