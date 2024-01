Fórmula E 2024: entenda como é o fim de semana de corrida

O Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E certamente tem uma programação única no mundo do automobilismo. Onde a maioria das categorias são divididas em vários dias, este campeonato totalmente elétrico tem a maior parte da ação na pista durante um dia. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como funciona o formato de corrida da Fórmula E.

Os treinos, a qualificação e a corrida estão programados principalmente para um dia

Ao contrário de outros campeonatos que se estendem por três dias, a maior parte da programação da Fórmula E acontece no dia da corrida. Há meia hora de treinos nas noites de sexta-feira para as equipes, apenas para ter uma ideia das pistas em que corremos, mas todos os grandes momentos acontecem no dia da corrida, que geralmente é sábado ou domingo.

Você pode pensar que isso é muita coisa para um dia, e você está certo! Uma segunda sessão de treinos está marcada para a manhã, seguida pela qualificação e depois pela corrida. Entre as sessões, acontecem também diversas atividades de pista, inspeções médicas e também pilotos com compromissos como entrevistas e sessões de autógrafos para os torcedores. Não há como negar que o dia da corrida é agitado, mas se você estiver no local da corrida, significa que sempre há algo para ver ou fazer!

A prática leva à perfeição: como funcionam os treinos livres na Fórmula E

Dependendo de quantas corridas ocorrerem em um fim de semana de Fórmula E, haverá duas ou três sessões de treinos livres. Se houver apenas uma corrida, haverá duas oportunidades de treino; um no dia anterior ao E-Prix e outro no dia do E-Prix. Se o fim de semana consistir em uma rodada dupla, outra sessão de treinos livres será adicionada ao segundo dia de corrida antes da qualificação e da corrida.

Cada sessão de treinos de 30 minutos é cronometrada, embora os resultados não influenciem a ordem da qualificação ou da corrida. É apenas uma oportunidade para equipes e pilotos verem como os seus carros se comportam, familiarizarem-se com o circuito e fazerem quaisquer alterações necessárias antes dos grandes eventos posteriores.

Em algumas pistas, há também um shakedown adicional no dia anterior à corrida. Isso acontece antes de qualquer sessão de treinos e faz com que os pilotos entrem na pista em velocidades reduzidas. Aqui eles podem testar a confiabilidade do carro, bem como quaisquer sistemas eletrônicos para garantir que tudo esteja funcionando conforme planejado.

Para dias de corrida, o TL2 é a primeira sessão da manhã e pode começar bem cedo! Durante o E-Prix da Cidade do México da temporada passada, o segundo treino livre começou às 7h30, horário local.

Grupos e duelos: explicado o formato único de qualificação da Fórmula E

Depois do treino, a próxima coisa na agenda é a qualificação. Isso dura pouco mais de uma hora e segue um formato único que proporciona uma ação inacreditável!

Primeiro vem à fase de grupos, que vê o grid dividido em dois grupos de 11 com base na posição de seus pilotos no Campeonato Mundial. Aqui eles terão que lutar a 220kW para estabelecer tempos de volta em uma sessão de 10 minutos, com os quatro mais rápidos de cada grupo avançando para a fase de duelos.

Esses oito se enfrentarão nas quartas-de-final, competindo entre si em um mata-mata em 250kW. As quartas de final duram 15 minutos e os quatro mais rápidos são promovidos às semifinais. O mesmo processo é realizado para a semifinal, com os dois pilotos mais rápidos na pista chegando à final emocionante.

O piloto vencedor do duelo final fica com a Julius Baer Pole Position, enquanto o segundo colocado fica em segundo. Os semifinalistas terminam em terceiro e quarto lugar, e os eliminados nas quartas de final, ficam entre quinto e oitavo - de acordo com os seus tempos de volta.

Os pilotos do quinto ao 12º colocados que competiram no grupo do pole position preencherão as posições ímpares do grid. Os pilotos correspondentes do outro grupo serão classificados nas vagas pares do grid. Assim, se o pole for do Grupo 1, o quinto colocado do Grupo 1 ficará em nono lugar no grid de largada e o quinto colocado do Grupo 2 ficará em 10º e assim sucessivamente.

Desde que esse modelo foi apresentado na 8ª temporada, ele nos proporcionou muito entretenimento! Nós amamos os duelos!

Preparados para a primeira rodada da temporada

Agora, o melhor do dia da corrida: a corrida em si! Cada E-Prix começa com uma largada parada, o que significa que os carros ficam parados até o sinal ficar verde. O grid da Fórmula E se alinha em um grid fictício, que fica a uma curta distância do grid real, antes de lentamente se posicionar para iniciar a corrida.

A corrida dura um número predeterminado de voltas, mas podem ser adicionadas voltas para interrupções do Safety Car e Full Course Yellow. O número final de voltas adicionadas é anunciado três voltas antes do final do E-Prix, para que todos saibam o que esperar. Cerca de uma hora é dada para a duração da corrida, mas bandeiras vermelhas ou Safety Cars podem influenciar o tempo necessário para terminar uma corrida. Na 9ª temporada, a Fórmula E testemunhou sua corrida mais longa, marcando 2h13m56,532s, depois que o clima louco de Londres criou um final de temporada intenso!

O MODO ATAQUE também foi introduzido na 5ª temporada, que permite que cada piloto obtenha uma dose extra de potência por sua própria conta e risco. Para ativar o MODO ATAQUE, os pilotos precisam sair da linha de corrida e passar pela Zona de Ativação especial, exclusiva para cada circuito. Como recompensa por seguir uma linha mais lenta na curva, eles coletam 50kW extras de potência, elevando-os a 350kW por um tempo limitado que é publicado pela pré-corrida da FIA. Os pilotos podem optar por garantir a velocidade extra, ajudando-os a correr mais forte e dando-lhes vantagem para se manterem à frente da concorrência ou subirem no pelotão.

A Fórmula E, também segue um sistema de pontos padrão, usado em outras séries sancionadas pela FIA – atribuindo pontos aos 10 primeiros colocados.

1º - 25 pontos

2º - 18 pontos

3º - 15 pontos

4º - 12 pontos

5º - 10 pontos

6º - 8 pontos

7º - 6 pontos

8º - 4 pontos

9º - 2 pontos

10º - 1pt

Os pontos também são concedidos por garantir a Julius Baer Pole Position (três pontos) e conquistar a volta mais rápida (um ponto) na corrida.

Após o término de uma corrida, os três primeiros pilotos devem subir ao pódio para algumas comemorações, bem como cumprir seus compromissos com a mídia.