Fórmula E: Confira tudo sobre o E-Prix da Cidade do México 2024

A Fórmula E retorna neste fim de semana com a primeira corrida da 10ª temporada na Cidade do México, reacendendo as rivalidades e a intensidade que tornou a temporada passada a mais competitiva de todos os tempos, quando o Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E decidiu o título no último fim de semana de corridas.

No final das contas, foi o britânico Jake Dennis (Andretti Fórmula E) quem triunfou em Londres, Inglaterra, conquistando seu primeiro título mundial. Mas as mudanças da pré-temporada significam que seus dois principais adversários na última temporada, que foram os neozelandeses Nick Cassidy e Mitch Evans, são agora uma dupla competitiva na equipe Jaguar TCS Racing após a saída de Cassidy da Envision Racing.

Com o ex-campeão mundial de Fórmula E Nyck de Vries retornando à categoria vindo da Fórmula 1, agora como piloto da Mahindra Racing, e oito das 11 equipes fazendo mudanças em suas duplas, o Hankook México City E-Prix 2024 deste sábado (13) promete outra corrida impossível de prever o resultado e altamente competitiva.

Cerca de 40.000 espectadores lotarão as arquibancadas do famoso Foro Sol naquela que é a oitava visita da Fórmula E ao histórico Autódromo Hermanos Rodríguez, sendo o circuito um dos favoritos dos fãs e pilotos e um dos destaques da temporada.

O calendário atualizado da 10ª temporada contará com 16 corridas em 10 cidades icônicas do mundo, entre elas a estreia da Fórmula E nas ruas de Tóquio e um tão esperado retorno à China com uma primeira corrida em Xangai, além de novo palco italiano com a categoria correndo em Misano. A temporada termina mais uma vez em Londres no fim de semana dos dias 20 e 21 de julho.

HISTÓRIAS DA TEMPORADA 10: o GEN3

Conferimos no ano passado a introdução do GEN3 – o carro de corrida elétrico mais rápido, mais leve, mais potente e eficiente já construído – que quebrou recorde após recorde durante a sua temporada inaugural.

No grid de 11 equipes e 22 carros da 9ª Temporada, foram sete vencedores diferentes e 11 pilotos no pódio em 16 rodadas, enquanto 19 pilotos diferentes lideraram uma corrida por pelo menos uma volta.

Os engenheiros das equipes passaram o período de entressafra trabalhando para extrair décimos de segundo vitais de seus GEN3, e certamente usarão a experiência do ano passado para melhorar o desempenho. O resultado é que mais da metade dos pilotos do grid vão para o Hankook Mexico City E-Prix 2024 confiantes de que têm uma chance de lutar pelo título mundial.

JAGUAR VS PORSCHE, ENVISION VS ANDRETTI: AS FAVORITAS

Tanto no Campeonato Mundial de Equipes quanto no de Pilotos, a luta pelo título chegou ao final da 9ª Temporada em Londres com eventuais vitórias para Jake Dennis (Andretti) e Envision Racing. O que torna as suas vitórias únicas é que ambos os títulos foram conquistados não apenas por diferentes montadoras, mas também por clientes da Porsche e da Jaguar, respectivamente.

Andretti foi, e ainda é, movido pela Porsche na Era GEN3. O 99X Electric levou Dennis a duas vitórias e uma série de 11 pódios na 9ª temporada, o que foi suficiente para vê-lo ser coroado campeão diante de sua torcida local, ao se tornar o primeiro britânico a ganhar o título da Fórmula E.

A equipe de fábrica da TAG Heuer Porsche Formula E terminou em quarto lugar na classificação de pilotos e equipes, após um forte início de temporada de Pascal Wehrlein. Os gigantes alemães estarão focados em garantir o prêmio principal nesta temporada: o título mundial de pilotos e equipes.

Da mesma forma, a Envision é cliente da Jaguar. Embora ambas as equipes com motor Jaguar tenham conseguido quatro vitórias cada na 9ª temporada, foi a Envision quem saiu vitoriosa. Nick Cassidy esteve perto na disputa entre os pilotos e foi fundamental na conquista do título da equipe, um prêmio para um time que disputou todas as temporadas da categoria.

Cassidy agora será piloto da equipe de fábrica da Jaguar para a 10ª temporada, correndo ao lado de Mitch Evans – um amigo, competidor de longa data e compatriota Kiwi. É, com razão, uma das duplas de pilotos mais badaladas na Fórmula E, e a equipe britânica estará focada para terminar o ano no topo. Evans e Cassidy também terminaram em primeiro e segundo entre os mais rápidos nos testes de pré-temporada em Valência.

O BRASIL NA 10ª TEMPORADA DA FÓRMULA E

A 9ª temporada não foi das melhores para os pilotos brasileiros. Um dos maiores vencedores da história da Fórmula E (13 vitórias, empatado com Sebastien Buemi), piloto com maior número de pódios (40) e pontos (1041), além de ser o que mais disputou eprix na categoria (esteve em 115 dos 116 realizados na história da categoria), Lucas di Grassi viveu no último ano seu pior campeonato no mundial de carros elétricos.

O início de temporada foi até animador: pole position e terceiro lugar na Cidade do México, local no qual possui duas vitórias e um segundo lugar. Mas a Mahindra não conseguiu se adaptar ao GEN3 da maneira que esperava, e os resultados não vieram.

Para piorar, Di Grassi chegou a ficar de fora de uma corrida da Fórmula E, o E-Prix da Cidade do Cabo, por conta de problemas nos carros da Mahindra, e que não puderam sequer participar do fim de semana de prova. Diante dos problemas, a solução foi voltar onde viveu seus melhores momentos: na ABT.

Obviamente que a atual ABT Cupra não tem nada além do nome dos primeiros sete anos de Fórmula E, nos quais Lucas di Grassi foi campeão e alcançou boa parte dos recordes que detém na categoria. Ainda assim, parte da equipe (mecânicos e engenheiros) são os mesmos, e com a experiência do brasileiro, a equipe pode ter a esperança de melhoras e quem sabe, chegar com mais frequência na zona de pontuação.

Já o outro piloto brasileiro do grid, Sérgio Sette Câmara, segue em busca de seu primeiro pódio na categoria. Porém, o carro da ERT está longe de ter o mesmo desempenho de seus principais concorrentes, e por mais que Serginho e seu companheiro de equipe, Dan Ticktum, tenham conseguido na temporada passada chegarem aos playoffs dos treinos classificatórios de maneira até constante, não conseguem ter um bom ritmo de corrida.

Na temporada passada, o melhor resultado da equipe em uma corrida foi justamente com Sette Câmara: um quinto lugar em Hyderabad, mas no fim, ele terminou atrás de Ticktum na classificação final do campeonato.

Indo para a sua quarta temporada completa na Fórmula E, não há dúvidas que Sette Câmara é um dos mais talentosos e rápidos pilotos do grid. A questão é o quanto a ERT conseguirá evoluir em uma temporada onde não foi possível fazer nenhuma atualização no carro em relação à temporada anterior.

Se para os pilotos brasileiros, os desafios serão imensos, para os fãs brasileiros de Fórmula E mais uma oportunidade de ver de perto os carros elétricos mais velozes do planeta está garantida! O E-Prix de São Paulo está confirmado para o dia 16 de março, no Sambódromo do Anhembi, e os ingressos já estão à venda no site da Eleven Tickets. Será o segundo ano consecutivo que a capital paulista receberá uma etapa do mundial.

RETORNO À CIDADE DO MÉXICO E AO AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ

Neste fim de semana, a Fórmula E faz sua oitava visita a um circuito que está no calendário desde a 2ª temporada, exceto por uma viagem a Puebla na 7ª temporada. O circuito de 19 curvas e 2.630 km é uma mistura perfeita de retas longas e rápidas, além de um desafio técnico na parte interna que passa pelo lendário estádio Foro Sol, abrigando dezenas de milhares de torcedores.

Há uma nova chicane este ano na reta posterior, enquanto a zona de ativação do MODO ATAQUE está agora do lado de fora da Curva 15, na saída da seção do estádio – se tornando ainda mais desafiadora e estratégica o momento de ativação da potência extra.

Fora da pista, há entretenimento com música ao vivo da super estrela latina Sofia Reyes, que é a atração principal do Podium Stage, e será acompanhada por Kurt, Salero Balas e Sully, nas apresentações no Allianz Fan Village.

A SUSTENTABILIDADE É QUESTÃO

Em linha com o compromisso da Fórmula E com a sustentabilidade, o evento Hankook Mexico City E-Prix 2024 será movido inteiramente por combustível HVO de origem sustentável como um evento de carbono líquido zero, com a Fórmula E medindo, reduzindo e compensando rigorosamente todas as emissões inevitáveis, e investindo em produção de energia renovável. O uso de HVO produz uma redução de 90% nas emissões de carbono em comparação com o diesel comum.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Sexta-feira, 12 de janeiro de 2024

1º treino livre – 19h25 – ao vivo no BandSports (TV Fechada) e no canal Grande Prêmio (YouTube)

Sábado, 13 de janeiro de 2024

2º treino livre – 10h25 – ao vivo no BandSports (TV Fechada) e no canal Grande Prêmio (YouTube)

Treino classificatório – 12h40 - BandSports (TV Fechada) e no canal Grande Prêmio (YouTube)

Corrida/Largada – 17h - BandSports (TV Fechada), e nos canais Grande Prêmio e GOAT (YouTube)