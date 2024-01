Fórmula E 2024: Com "eprix de casa" confirmado, Nissan quer voltar aos tempos de glória

Presente no grid da Fórmula E desde o primeiro eprix em 2014 realizado em Pequim, a Nissan segue tentando retomar o sucesso dos primeiros anos na categoria, quando sempre era colocada entre os favoritos do campeonato.

Nas primeiras quatro temporadas, justamente a Era GEN1 da Fórmula E, o nome do time era outro: Renault e.Dams, uma parceria técnica entre a montadora francesa e a equipe com tradição em competições automobilísticas.

Foi uma parceria de incrível sucesso, com três títulos no campeonato entre equipes nos três primeiros anos, mais o título de pilotos conquistado por Sebastien Buemi na segunda temporada. Um total de 15 vitórias. Era difícil superar o time Renault e.Dams.

A Era GEN2 a partir do quinto ano da Fórmula E coincidiu com a consolidação da fusão entre Renault e Nissan, e com isso, veio a mudança da equipe no mundial de carros elétricos, passando a adotar o nome da montadora japonesa, e mantendo a parceria técnica com a e.Dams.

Nos dois primeiros anos da Era Gen2 (5ª e 6ª temporada), a Nissan até conseguiu bons resultados e vitórias, mas passou longe de ter chances de lutar pelo título mundial, mesmo com o vice-campeonato de Buemi na sexta temporada.

O declínio veio nos dois anos seguintes, principalmente na oitava temporada, onde pela primeira vez na história da categoria, a Nissan não esteve presente em nenhum pódio do campeonato.

O início da Era GEN3 era de esperança de retornar aos velhos tempos, mesmo sem seu grande nome até então: Sébastien Buemi deixou o time e foi para a Envision. Porém, não foi assim. Foram apenas 18 pontos conquistados nas primeiras oito provas da temporada.

A segunda metade foi melhor, o time evoluiu, e até voltou a subir no pódio, com um segundo lugar de Norman Nato na corrida 2 de Roma. Sacha Fenestraz também conseguiu pontos importantes e marcou presença em diversos playoffs dos treinos classificatórios, e a Nissan conseguiu terminar o mundial de equipes em sétimo, a frente da equipe cliente, NEOM McLaren.

Esperança renovada, com retorno inesperado

Se por um lado não é possível atualizar o carro para a próxima temporada, a Nissan optou por mudar no cockpit. Por um lado, o francês Sacha Fenestraz segue na equipe após ter feito uma segunda metade de campeonato convincente e promissora.

Campeão da Fórmula 3 Japonesa em 2019 e destaque na Super Formula em 2022, Fenestraz chegou com status de talento promissor na Fórmula E. Mas das 16 provas da nona temporada, conseguiu pontuar apenas em cinco, e pagou um preço pela inexperiência. Ainda assim, deixou uma boa impressão e a expectativa é de resultados melhores em 2024.

Ao contrário de Fenestraz, Norman Nato não segue no time japonês. Para o seu lugar, a Nissan buscou um velho conhecido: o britânico Oliver Rowland, que já foi piloto da equipe nas temporadas 6 e 7, com um bom desempenho.

Nas duas últimas temporadas, Rowland trocou a Nissan pela Mahindra, e a escolha não foi exatamente do jeito que o piloto britânico esperava, que não conseguiu repetir no time indiano um desempenho semelhante ao dos anos anteriores. Pior: deixou a equipe na metade do campeonato.

Com o talento de Fenestraz e a determinação de Rowland, a Nissan espera finalmente retomar o caminho dos pódios e vitórias, que viveu nos primeiros anos da Fórmula E. A montadora já se mostrou capaz em outros anos, e o final do último campeonato mostrou que é possível conseguir bons resultados com o atual GEN3. Será que os pilotos vão conseguir? Descobriremos em breve.

Nome da equipe: Nissan Formula E Team

Sede: Le Mans, França

Corridas disputadas: 116 eprix

Títulos de pilotos: 1 (Sébastien Buemi, na 2ª temporada)

Títulos entre equipes: 3 (nas 3 primeiras temporadas)

Vitórias: 17 (14 delas com Buemi)

Pódios: 40

Pole Positions: 21

Voltas mais rápidas: 12

Nome do Piloto: Sacha Fenestraz

País: França

Número do carro: 23

Idade: 24 anos

Corridas disputadas: 17 eprix

Pole Positions: 1

Pontos totais na Fórmula E: 32 pontos

Nome do piloto: Oliver Rowland

País: Reino Unido

Número do carro: 22

Idade: 31 anos

Corridas disputadas: 64 eprix

Pontos totais na Fórmula E: 272 pontos

Vitórias: 1

Pódios: 6

Pole Positions: 5

Voltas Rápidas: 2

Voltas na liderança: 67 voltas