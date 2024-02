Após ter sido palco do desfile das escolas de samba de São Paulo, o Sambódromo do Anhembi agora está nas mãos do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E. E, daqui exatamente um mês, dia 16 de março, os 22 carros e 11 equipes vão acelerar pela passarela do samba paulistano pelo segundo ano consecutivo, em mais uma edição do E-Prix de São Paulo.

Com quase 3 km de extensão e três grandes retas, sendo uma delas a maior da Fórmula E, (com 750 m, justamente a reta do Sambódromo), a etapa de São Paulo promete ser uma reedição da prova que foi considerada uma das melhores da temporada passada, com 114 ultrapassagens e 11 mudanças de liderança. O final foi emocionante!

Pouco mais de 23 mil fãs apaixonados por velocidade puderam acompanhar nas arquibancadas uma intensa batalha pela vitória que só foi definida na linha de chegada. O neozelandês Mitch Evans venceu, mas foi atacado até a bandeirada pelo compatriota Nick Cassidy e seu companheiro de Jaguar na ocasião, o britânico Sam Bird. A diferença entre o top-3 ficou em meio segundo.

O traçado para a etapa deste ano permanecerá o mesmo, sendo que a única mudança significativa será a retirada do bump na Avenida Olavo de Fontoura. Com isso, os pilotos ganharão mais um ponto de ultrapassagem ao final da segunda reta, além de terem mais um ponto de pé embaixo. Mas será necessário não se empolgar muito: o gerenciamento de energia seguirá sendo um dos principais desafios, ainda mais em um circuito de rua de alta velocidade.

“O circuito em geral é o mesmo do ano passado. Em tese, melhor, com pequenos ajustes que a FIA permitiu, mas em linhas gerais como circuito é o mesmo. No ano passado a prova foi muito quente, foi um dos dias mais quentes da história. É claro que não temos como prever que este será o mesmo cenário para o ePrix este ano, porém, sabemos que na Fórmula E, quanto mais quente, mais energia será gasta pelos pilotos, principalmente em uma pista com as configurações como a nossa, com longas retas”, explicou Guilherme Birello, organizador local do E-Prix de São Paulo.

Quem reforça essa tese de Guilherme é um dos pilotos brasileiros do atual grid da Fórmula E: Sérgio Sette Câmara. Atualmente na ERT, o piloto mineiro explicou o quanto é importante ter um powertrain equilibrado para controlar o gerenciamento de energia e ao mesmo tempo, conseguir acelerar o máximo nas retas do circuito de rua paulistano.

“É uma pista que demanda muito mais energia. Quando a gente vê retas longas, quer dizer um grande percentual da volta é feito com o pé no fundo, ou seja, acelerando o máximo. Isso drena a bateria e é um momento da volta que você não pode fazer nada, você está andando em linha reta, pé no fundo. Cada segundo que eu passo ali naquela reta é um segundo que o meu carro está gastando mais do que outros, por não ser tão equilibrado quanto a maioria dos demais carros do grid em termos de ritmo de corrida e gerenciamento de energia. Então isso beneficia muito os carros equilibrados, principalmente os carros da Porsche e da Jaguar”, explicou Sette Câmara.

O evento também deve manter algumas atrações da temporada passada. O village em torno da pista contará com diversas atrações que acontecerão intercaladas com as sessões de treinos e a corrida, já que na Fórmula E todas as ações acontecem praticamente em um único dia, com a exceção do primeiro treino livre que é sempre no dia anterior à prova.

“A gente tem muita tranquilidade e segurança de afirmar que a gente vai ser um evento muito mais maduro. Sobre o aspecto esportivo, estamos muito satisfeitos com o resultado da primeira prova. Tínhamos um grande desafio, a Fórmula E tentava vir já quase 9 anos pra São Paulo, e finalmente isso aconteceu na 9ª temporada. Nosso primeiro desafio foi executado com sucesso. Agora, para segunda e demais edições, precisamos mostrar ao público brasileiro o contexto do que é a Fórmula E. Nós somos muito mais do que uma corrida. Nós somos um grande evento de entretenimento. É um grande programa de família, para passar lá o dia inteiro com uma grande atração no final. Esse é o nosso desafio: mostrar o que nós somos efetivamente”, comentou Birello.

“Em termos de produção, estamos muito seguros. Estamos tranquilos com o que vamos apresentar esse ano. Vamos proporcionar uma boa percepção de conforto pro nosso visitante, para aqueles que querem ver a Fórmula E, e a nossa grande novidade será proporcionar muito entretenimento. Estamos falando de um evento que vai começar às oito da manhã e vai até às sete da noite, com muita música, com muita diversão, com muita ativação. Então será um momento pra família, pra criança, pai, mãe, filhos, amigos se divertirem num belo sábado à tarde.”

Os ingressos para o E-Prix de São Paulo já estão à venda e podem ser adquiridos através do site da Eleven Tickets.