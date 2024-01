A 10ª temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E até o momento teve três vencedores diferentes nas três provas realizadas, mas uma coisa é certa até o momento: a presença de Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing) no pódio. Em sua temporada de estreia na equipe britânica, o piloto neozelandês tem mostrado que o investimento de James Barclay valeu a pena e conquistou na noite deste sábado (27) em Diriyah, a primeira vitória pelo novo time.

Cassidy já havia conquistado o terceiro lugar no E-Prix da Cidade do México, corrida de abertura da temporada e seguiu com o mesmo resultado na prova de ontem em Diriyah, a primeira das duas previstas para este fim de semana na Arábia Saudita. E mais uma vez ousou na estratégia para atacar no momento certo e assumir a ponta, mesmo sofrendo pressão de Robin Frijns (Envision Racing) e Oliver Rowland (Nissan) no decorrer da etapa.

Ao sobreviver aos ataques adversários durante as ativações de Modo Ataque, o piloto neozelandês abriu 2,5 segundos de vantagem e a partir daí, foi apenas manter o ritmo de corrida e receber a bandeirada após 36 voltas no circuito de rua saudita.

Após uma temporada longe do pódio pela ABT Cupra, Frijns selou o seu retorno ao pódio com o segundo lugar conquistado neste sábado em Diriyah. Sua última vez no top-3 havia acontecido em Nova York há duas temporadas, enquanto Rowland conquistou seu primeiro pódio desde Seul na 8ª temporada.

“Isso é incrível, quero dizer, é um sonho. Eu tenho um carro incrível e sou muito privilegiado, mas isso aqui… quero dizer – eu quero que seja assim", comentou Cassidy após a prova. “Cada vitória é especial, foi apenas um começo de sonho. Estou esperando um dia ruim, sei que ele vai chegar, mas por enquanto seguimos em frente. Tirei vantagem na largada, e como todos sabem, a Jaguar TCS Racing me deu um carro incrível e tenho muita sorte.”

Jake Hughes (NEOM McLaren) igualou o resultado de seu companheiro de equipe, Sam Bird, na corrida realizada ontem em Diriyah. O vencedor do título da 8ª temporada da Fórmula E, Stoffel Vandoorne (DS PENSKE), terminou em quinto lugar, logo à frente do Nissan de Sacha Fenestraz - ambos os carros da marca japonesa entre os seis primeiros, depois de não ter marcado um ponto sequer nas duas primeiras etapas do campeonato.

O líder anterior da classificação e vencedor da Cidade do México, Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche), terminou em sétimo, seguido pelo bicampeão Jean-Eric Vergne (DS PENSKE). Maximilian Guenther (Maserati MSG Racing) e Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) completaram o top-10 da corrida 2 em Diriyah.

Com este cenário, Nick Cassidy abriu uma vantagem de 18 pontos no Campeonato Mundial em relação a Wehrlein, com Vergne em terceiro e Dennis em quarto. A Jaguar TCS Racing detém uma vantagem de 29 pontos na tabela de equipes sobre a DS PENSKE.

Para os dois brasileiros do grid da 10ª temporada da Fórmula E, a corrida 2 de Diriyah não foi boa. Lucas di Grassi (ABT Cupra) terminou em 17º após ter largado em 20º, em mais um fim de semana onde nada deu certo para equipe. Por sua vez, Sérgio Sette Câmara (ERT Formula E) até teve um bom desempenho nos treinos, e conseguiu largar em nono, mas sem ritmo de corrida, não teve como se manter na zona de pontuação e terminou em 18º. Pelo menos, o piloto mineiro conquistou neste fim de semana seus primeiros dois pontos no campeonato.

A Fórmula E retorna para a quarta etapa da 10ª temporada em São Paulo, no dia 16 de março. Os ingressos para a prova que será realizada no Sambódromo do Anhembi já estão a venda e podem ser adquiridos no site da Eleven Tickets.

Confira a classificação final da corrida 2 em Diriyah:

1º Nick Cassidy – Jaguar TCS Racing

2º Robin Frijns – Envision Racing

3º Oliver Rowland – Nissan

4º Jake Hughes – NEOM McLaren

5º Stoffel Vandoorne – DS Penske

6º Sacha Fenestraz – Nissan

7º Pascal Wehrlein – TAG Heuer Porsche

8º Jean-Eric Vergne – DS Penske

9º Maximilian Günther – Maserati MSG Racing

10º Mitch Evans – Jaguar TCS Racing

11º Edoardo Mortara – Mahindra Racing

12º Jake Dennis – Andretti

13º Nico Müller – ABT Cupra

14º Antonio Félix da Costa – TAG Heuer Porsche

15º Nyck de Vries – Mahindra Racing

16º Norman Nato – Andretti

17º Lucas di Grassi – ABT Cupra

18º Sérgio Sette Câmara – ERT Formula E

DNF Dan Ticktum – ERT Formula E

DNF Jehan Daruvala – Maserati MSG Racing

DNF Sébastien Buemi – Envision Racing ( lugar ficará vazio no grid)

DNF Sam Bird – NEOM McLaren