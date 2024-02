Começou nesta semana a programação oficial que abriu os trabalhos de pista do FIA WEC em 2024. Entre segunda e terça-feira (26 e 27 de fevereiro), o Prólogo reuniu pela primeira vez os 111 pilotos e 37 carros inscritos na temporada — 19 hypercars e 18 da nova classe LMGT3 — para quatro sessões no Lusail International Circuit, totalizando 14 horas de atividades no traçado de 5.418 metros. A pista vai receber pela primeira vez o Mundial de Endurance da FIA, na abertura do campeonato, com a disputa da Qatar Airways 1.812 KM do Qatar neste próximo sábado (2 de março).

Das quatro sessões programadas, as equipes tiveram a liberdade de escolher três delas para participar. A prioridade ficou com as atividades entre segunda à noite (tarde, pelo horário de Brasília), e dos dois treinos reservados para terça-feira, de modo que apenas nove carros foram à pista na sessão 1, que abriu os trabalhos em Lusail.

O Porsche 963 foi a grande atração entre os Hypercars e liderou os quatro treinos: dois com a Hertz Team JOTA #12, na segunda-feira, e outros dois com a Porsche Penske Motorsport #5, nesta terça. Entre os LMGT3, o carro mais rápido do primeiro dia de atividades foi a McLaren 720S LMGT3 da United Autosports, que tem entre os pilotos o brasileiro Nicolas Costa, líder de um dos treinos. Nesta terça-feira, quem comandou o topo da tabela foi a Aston Martin Vantage AMR LMGT3 da D’Station Racing.

A Hertz Team JOTA foi a dona do primeiro dia na classe Hypercar. Na primeira sessão, o francês Norman Nato registrou 1min41s822 a bordo do Porsche 963 de numeral #12, guiado também por Will Stevens e Callum Ilott. Entre os LMGT3, o principal nome da atividade foi o brasileiro Nicolas Costa, na estreia a bordo do McLaren 720A GT3 #59 da United Autosports. O estreante virou 1min56s583 em sua melhor volta e liderou a sessão.

A tripulação #12 da Hertz Team JOTA voltou a comandar o topo da tabela na noite de terça-feira. Desta vez, o melhor tempo ficou com o britânico Callum Ilott, que registrou 1min40s541 na melhor das 123 voltas percorridas pelo hypercar. Foi uma diferença bastante apertada (0s132) em relação à segunda colocada, a Ferrari 499P #51, com o italiano Antonio Fuoco, na tripulação que é completada por Nicklas Nielsen e Miguel Molina.

A United Autosports voltou a aparecer em evidência LMGT3 e novamente liderou a tabela, desta vez com o suíço Grégoire Saucy a bordo do McLaren 720s LMGT3 #59, que aferiu 1min54s480 como melhor tempo — a marca foi a melhor de todo o Prólogo na nova categoria. Parceiro de Thomas Flöhr e Francesco Castellacci, o italiano Davide Rigon colocou a Ferrari 296 LMGT3 da VISTA AF Corse na segunda posição graças a uma volta registrada em 1min54s542, a apenas 0s062 do primeiro lugar. A BMW M4 LMGT3 #31 do Team WRT, que tem o brasileiro Augusto Farfus na tripulação, foi a 12ª na classe.

Porsche volta a dominar — O segundo dia do Prólogo começou movimentado, com todos os 37 carros na pista. E assim como nas duas sessões da segunda, a terça-feira abriu com a Porsche na frente. A primeira atividade do dia finalizou com o modelo 963 #5 da Porsche Penske Motorsport, pilotado por Frédéric Makowiecki, na liderança da tabela de tempos. O francês, que faz parte do time junto com Matt Campbell e Michael Christensen, cravou 1min41s223 na melhor de 70 voltas completadas.

A Peugeot TotalEnergies se colocou entre as primeiras colocadas com o 9X8 de número 94 guiado por Loïc Duval, Paul Di Resta e Stoffel Vandoorne. A tripulação da marca francesa ficou a apenas 0s037 da ponta e terminou a tarde na segunda posição, com o Porsche 963 #6 da Porsche Penske Motorsport, de Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor, em terceiro.

Depois de um dia dominado pela United Autosports McLaren na LMGT3, a Aston Martin abriu a terça-feira no topo da nova classe. A equipe japonesa D’Station Racing posicionou o Aston Martin Vantage AMR LMGT3 na primeira posição com tempo registrado por Marco Sorensen: 1min54s791. Novamente, a Ferrari 296 LMGT3 #54 da VISTA AF Corse, guiada por Davide Rigon, concluiu a primeira atividade do dia na segunda posição.

O Porsche #963 #5 consolidou sua força na terça-feira e terminou o Prólogo na frente. Coube ao dinamarquês Michael Christensen a volta mais rápida dos testes com 1min40s404. Desta vez, quem terminou na segunda posição foi a Cadillac Racing, com o hypercar Cadillac V-Series.R #2 guiado pelo britânico Alex Lynn, com apenas 0s054 de desvantagem em relação à liderança. E a Ferrari 499P da AF Corse finalizou na terceira colocação, com o tempo aferido pelo chinês Yifei Ye.

Quanto à classe LMGT3, as duas primeiras colocações foram mantidas em relação à tarde. Marco Sorensen posicionou a Aston Martin Vantage AMR LMGT3 na frente com o tempo de 1min54s778, 0s013 mais rápido em relação ao primeiro período. E novamente a Ferrari 296 LMGT3 #54 da VISTA AF Corse terminou em segundo, com Davide Rigon em sua volta mais rápida: 1min55s060. A bordo da BMW M4 LMGT3 do Team WRT, Augusto Farfus concluiu o Prólogo na sétima posição da sua classe. O melhor tempo do brasileiro na atividade foi de 1min55s449.

Os preparativos agora se voltam para a Qatar Airways 1.812 KM do Qatar, a etapa de abertura do campeonato. A programação de pista começa na quinta-feira, com duas sessões de treinos livres. A sexta-feira será marcada pelas sessões classificatórias que vão definir os primeiros poles do ano nas classes Hypercar e LMGT3. A prova, com previsão de 10 horas de duração, tem largada prevista para 5h (horário de Brasília) deste sábado, 2 de março.