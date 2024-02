Hamilton e Ferrari dizem "sim" um ao outro

O drama ano após ano da mudança de Lewis Hamilton para a equipe italiana parece não ter fim à vista. Nesta temporada, parece que as probabilidades são muito maiores do que em outras ocasiões, já que mídias como BBC, Sky Sports, Diario AS ou até mesmo personalidades do calibre do próprio Antonio Lobato acreditam que as chances são "muito altas".

Todas essas informações são resultado da mídia automotiva italiana "FORMU1A.UNO". Esta manhã, eles adiantaram que as negociações do contrato de Carlos Sainz estavam sendo tão lentas que a lendária equipe estava considerando adicionar Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial, à equipe. A equipe sediada em Maranello gostaria que o britânico fosse o companheiro de equipe de Charles Leclerc.

Essa informação já é típica para aqueles que acompanham a Fórmula 1 regularmente. Parece que Hamilton tem um negócio inacabado com o uso do vermelho. Mas, desta vez, parece mais do que apenas um boato. Mais do que alguns meios de comunicação e personalidades começaram a dizer que sim, essa mudança repentina é possível. Há algumas semanas, fala-se de um "boom" no esporte, e essa provavelmente é a novidade.

Foto: Divulgação/Mercedes

O piloto tem um contrato com sua equipe atual até 2025. Por esse motivo, a Silly Season deste ano não foi tão boba quanto as outras. No entanto, ninguém havia notado que o contrato inclui uma opção de saída em 2024. Não está excluído que não seja apenas um simples rumor, o que parece não ser, mas que já esteja assinado e a incorporação à equipe seja iminente. Essas mudanças geralmente são feitas sem causar muito barulho para que ninguém descubra, como a mudança de Fernando Alonso para a Aston Martin na última temporada.

Tudo em 8 vermelho

A essa altura do filme, é quase impossível ver Lewis Hamilton vestindo algo diferente de cinza/preto. A pergunta é: por que mudar tudo para ir para a Ferrari? Bem, a resposta, embora simples, é óbvia: é a Ferrari. Um dos maiores sonhos de quase todos os pilotos é pilotar para a lendária equipe italiana. Embora isso seja verdade, não é o principal motivo pelo qual o britânico deixaria a Mercedes.

Hamilton ficou muito "emocionado" com aquela final do campeonato mundial de 2021 em Abu Dhabi. Ele perdeu seu oitavo título na última volta e deu início à era Verstappen. O sete vezes campeão mundial ficou longe da mídia por meses e ainda não parece ser o mesmo. É por isso que ele tentará se vingar do holandês, mas dessa vez no vermelho. Os rapazes da Ferrari, embora não estejam prontos para vencer no momento, não estão tendo uma temporada ruim. De fato, na última temporada, o único piloto capaz de arrancar uma vitória da Red Bulls foi um dos pilotos da Prancing Horse, Carlos Sainz, que, falando nele...

E quanto a Sainz?

Carlos Sainz seria vendido se a transferência de Hamilton para a Ferrari fosse confirmada. Mesmo assim, o espanhol não tem falta de pretendentes, graças às suas boas temporadas com a equipe italiana. Estes são os mais lógicos:

-Sauber/Audi: essa mudança é, sem dúvida, a mais arriscada. Mudar agora para uma equipe que, sim, é promissora, mas no futuro, é sempre uma escolha difícil de fazer. O espanhol seria a estrela e a espinha dorsal da equipe e, até 2026, espera-se que eles tenham um carro mais ou menos decente, mas, mesmo assim, é muito raro que ele consiga competir com as equipes de ponta.

-Merecedes: A equipe alemã ficaria sem aquele que tem sido seu rosto visível há uma década. Aproveitando o fato de que a Ferrari está se livrando de Sainz, um piloto que a colocou em apuros em mais de uma ocasião, os "flechas de prata" não hesitariam em entrar na disputa pelo talento espanhol. "Smooth Operator" e George Russell formariam uma das duplas mais temidas do grid.

Aston Martin:

Esta é possivelmente a opção com mais votos dos fãs de automobilismo de língua espanhola. Para citar um dos grandes nomes do esporte, Pedro Martínez De la Rosa: "Que bom seria ver dois espanhóis lá". Quem não gostaria de ver uma equipe com dois talentos como Fernando Alonso e Carlos Sainz? Essa dupla faria a alegria de todos os hispânicos e a Aston Martin se tornaria a equipe por excelência na Espanha. Deixando os sentimentos de lado, é uma opção muito interessante.

A equipe inglesa mostrou que veio para comer a pista com o salto que deu de um ano para o outro. Espera-se que este ano eles façam algo semelhante, em menor escala, é claro, e possam competir por vitórias em corridas.

Ainda não há nenhuma declaração oficial de nenhuma das equipes. É possível que elas estejam esperando as coisas se acalmarem ou que não haja nada. Mas, como você sabe, quando o rio corre, a água corre. Tudo pode acontecer a qualquer momento, pois o nome Grand Circus tem um motivo, não é mesmo?