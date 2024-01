Nesta sexta-feira (26) foi realizada a primeira das duas corridas deste fim de semana do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E no circuito de rua de Diriyah. A corrida noturna teve disputas impressionantes, mas apesar da emocionante disputa entre Jean-Eric Vergne (DS Penske) e Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) pelo segundo lugar até as últimas curvas, foi o atual campeão Jake Dennis (Andretti) o vitorioso da noite árabe, com mais de dez segundos de vantagem para o segundo colocado.

Dennis largou em terceiro e logo de cara perdeu a posição para o brasileiro Sérgio Sette Câmara (ERT Formula E Team), que largou ao lado do piloto britânico. Mas na sequência, o piloto da Andretti voltou a assumir a posição e então, passou a acompanhar a disputa entre Vergne, que liderava a prova após ter largado na pole position, e Evans.

O piloto da Andretti soube tirar vantagem durante as ativações de Modo Ataque para assumir a ponta e a partir daí, conseguiu administrar a vantagem em relação aos adversários, vencendo a prova com 13s289 de vantagem para o segundo colocado, Vergne.

“Agradeço ao trabalho da equipe aqui em Diriyah após um início de campeonato difícil no México. Buscávamos o melhor cenário possível e deu certo. Começamos bem e depois foi preciso diminuir um pouco o ritmo para que fosse possível dar o nosso melhor nas últimas voltas. Espero que amanhã consigamos ter um desempenho semelhante. Tive um embate com a equipe no começo da corrida sobre qual a melhor estratégia, mas o mais importante é que no final tivemos êxito. Foi uma segunda metade de corrida tranquila e uma boa vitória", comentou Dennis após a incontestável vitória no circuito de rua saudita.

Como foi a prova

A largada foi tranquila e sem incidentes. Apenas Sacha Fenestraz (Nissan) teve problemas com a suspensão de seu GEN3 e acabou se retirando da prova, sendo o único dos 22 pilotos a não terminar a corrida 1 em Diriyah. Os dez primeiros colocados permaneceram os mesmos, sendo que a única mudança brusca de posição foi de Wehrlein, que caiu de sexto para nono lugar.

Na volta 4 começaram as ativações de Modo Ataque, justamente com o líder Vergne sendo o primeiro a ativar a potência extra e caindo para o terceiro lugar. Na volta seguinte foi a vez de Evans, que ativou e foi ultrapassado por Dennis e JEV. Quando foi a vez do piloto da Andretti fazer sua primeira ativação, também perdeu posições para os outros dois adversários.

Na volta 7, Vergne fez a sua segunda ativação, e assim como havia acontecido na primeira vez, caiu para terceiro, mas desta vez com Dennis assumindo a ponta e Evans ficando em segundo. E o piloto da Andretti aproveitou para na volta seguinte fazer sua segunda ativação e se manter na ponta, deixando Evans e JEV para trás.

Um pouco mais atrás, Sette Câmara também fez sua primeira ativação e acabou perdendo a quarta colocação para Norman Nato (Andretti). Já Lucas di Grassi, que havia largado em 17º, chegou a subir uma posição, mas acabou caindo para a 19ª colocação.

Com os três primeiros colocados sem modo ataque para ativar, a disputa passou a ser no “mano a mano”. Na volta 13, Evans atacou JEV e conquistou a segunda colocação. Na volta seguinte, o neozelandês tentou fazer o mesmo movimento para cima do líder Dennis, e apesar de conseguir fazer a ultrapassagem, acabou freando tarde demais na curva e tomou um “x” do atual campeão da Fórmula E.

Na volta 17, JEV deu o troco em Evans e retomou a segunda posição, após o neozelandês novamente fazer a curva 1 aberta demais. O piloto da Jaguar acabou diminuindo o ritmo e com isso, os dois primeiros conseguiram abrir uma boa distância em relação ao neozelandês, que passou a ser atacado por Nato.

Na volta 24, Sette Câmara faz a segunda ativação de Modo Ataque e cai para sétimo. Na seguinte, Nato e Bird também fizeram a ativação e conseguiram permanecer na frente do brasileiro. Já Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing), sem ter feito nenhuma ativação de potência extra, subiu para quarto.

Na volta 27, Cassidy ultrapassa o companheiro de equipe, Evans, e assume o terceiro lugar, enquanto um pouco mais atrás, Sette Câmara é ultrapassado por Günther e cai para a oitava posição.

Cassidy ativou pela primeira vez o Modo Ataque na volta 29 e voltou a ficar atrás de Evans, porém ,a volta seguinte a dupla da jaguar voltaram a inverter as posições, para que Cassidy, com melhor ritmo de corrida, pudesse tentar se aproximar e atacar Vergne.

A tática da jaguar não deu certo: Cassidy não conseguiu se aproximar de Vergne o suficiente para tentar uma manobra de ultrapassagem, e na volta 32 partiu para a sua segunda ativação de Modo Ataque, devolvendo a terceira colocação para Evans.

Enquanto para o líder Dennis a corrida estava tranquila com mais de dez segundos de vantagem para JEV, o francês da DS Penske teve que suportar uma forte pressão de Evans na última das 37 voltas previstas para a corrida 1 de Diriyah. Na penúltima curva o neozelandês atacou e novamente tomou um x, caindo de terceiro para quinto. Cassidy e Bird subiram para terceiro e quarto, consequentemente.

Dennis venceu a prova, sua sexta vitória na carreira na Fórmula E, com Vergne e Cassidy completando o pódio da corrida 1 de Diriyah. O top-10 contou ainda com Bird, Evans, Nato, Günther, Wehrlein, Sette Câmara e Robin Frijns.

A corrida 2 de Diriyah, terceira etapa da 10ª temporada da Fórmula E será disputada neste sábado (27), às 14h.

Confira a classificação final da corrida 1 de Diriyah:

1º Jake Dennis – Andretti

2º Jean-Eric Vergne – DS Penske

3º Nick Cassidy – Jaguar Racing

4º Sam Bird – NEOM McLaren

5º Mitch Evans – Jaguar Racing

6º Norman Nato – Andretti

7º Maximilian Günther – Maserati MSG Racing

8º Pascal Wehrlein – TAG Heuer Porsche

9º Sergio Sette Câmara – ERT Formula E

10º Robin Frijns – Envision Racing

11º Jake Hughes – NEOM McLaren

12º Sebastien Buemi – Envision Racing

13º Oliver Rowland – Nissan

14º Stoffel Vandoorne – DS Penske

15º Edoardo Mortara – Mahindra

16º Antonio Félix da Costa – TAG Heuer Porsche

17º Nyck de Vries – Mahindra Racing

18º Nico Müller – ABT Cupra

19º Lucas di Grassi – ABT Cupra

20º Jehan Daruvala – Maserati MSG Racing

21º Dan Ticktum – ERT Formula E

DNF – Sacha Fenestraz – Nissan