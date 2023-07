Fórmula E e UNICEF comemoram sucesso de parceria com mais de 2,5 milhões de beneficiados

A Fórmula E e o UNICEF anunciaram nesta segunda-feira (24) que a inovadora parceria entre as duas entidades beneficiou mais de 2,5 milhões de crianças e jovens em todo o mundo desde 2021, quando teve início.

Primeira competição esportiva do mundo a ser certificada com emissão zero de carbono líquido desde o início, a Fórmula E também foi à primeira organização esportiva internacional a fazer parceria com o UNICEF para combater as mudanças climáticas.

Por meio de investimentos nos programas climáticos do UNICEF como parte do Fundo para um Ambiente Seguro e Saudável, a colaboração se concentra em ajudar a criar um planeta onde cada criança possa viver em um ambiente seguro, limpo e sustentável.

Isso é alcançado garantindo que os serviços dos quais as crianças dependem - como educação e saúde - sejam resilientes, e que os jovens sejam capacitados por meio do conhecimento e da construção de habilidades para adotar medidas climáticas.

Exemplos de iniciativas localizadas financiadas pela parceria incluem treinamento personalizado sobre mudanças climáticas no Caribe para mais de 50.000 pessoas, bem como sistemas de captação e purificação de água da chuva em escolas de três estados mexicanos, impactando positivamente mais de 17.000 alunos e suas comunidades.

Mais de 1,8 milhão de crianças e jovens foram impactados positivamente pelo Fundo de Meio Ambiente Seguro e Saudável da UNICEF no primeiro ano completo da parceria com a Fórmula E em 2022.

A parceria da Fórmula E com a UNICEF contribui com programas climáticos holísticos em todo o mundo. O investimento do mundial de carros elétricos contribui com os programas climáticos globais da UNICEF, que incluem programas inovadores que vão desde aqueles que transformam lixo plástico em escolas; instalação de painéis solares em locais como escolas; e treinar fabricantes locais para fabricar fogões ecológicos.

“Estamos orgulhosos de ver que nossa parceria com o UNICEF está tendo um impacto poderoso e significativo em crianças e jovens em todo o mundo. Como líder em sustentabilidade, não é apenas o planeta que procuramos proteger, mas também as pessoas. Com um bilhão de crianças já em risco extremo devido aos impactos das mudanças climáticas, precisamos garantir que elas tenham o melhor apoio possível, bem como a educação certa à medida que crescem. Serão eles que herdarão o mundo e influenciarão a mudança, por isso estamos satisfeitos por estar envolvidos em sua educação e em investir em suas comunidades”, comentou Julia Pallé, Diretora de Sustentabilidade da Fórmula E.

“As crianças estão sofrendo o impacto das mudanças climáticas – e as crianças que vivem em países frágeis e comunidades vulneráveis estão sendo as mais atingidas. Hoje, um bilhão de crianças já correm riscos extremamente altos devido aos impactos das mudanças climáticas", explicou Gautam Narasimhan, Líder Global para Clima, Energia e Meio Ambiente da UNICEF.

“Como a primeira organização esportiva global a apoiar os programas climáticos do UNICEF, a Fórmula E continua a nos ajudar a aumentar a conscientização e a fornecer fundos vitais para crianças em todo o mundo, ajudando a transformar suas vidas e também de suas famílias."

“Obrigado, Fórmula E, por apoiar nosso trabalho em direção a um mundo em que cada criança, não importa o quão difícil seja alcançá-la, sobreviva e prospere em um ambiente seguro, limpo e estimulante”, completou Gautam.

A 9ª temporada da Fórmula E se prepara para a decisão no próximo fim de semana, com a rodada dupla do E-Prix de Londres, com corridas no sábado, 29 de julho e no domingo, 30 de julho. As rodadas 15 e 16 encerram o primeiro ano do GEN3 – o carro de corrida elétrico mais rápido, leve, potente e eficiente já construído.

Em 2020, a Fórmula E tornou-se a primeira categoria esportiva do mundo a ser certificado com a emissão líquida zero de carbono desde o seu início (de acordo com a definição de 2020) e a aderir à iniciativa Science Based Targets, comprometendo-se a reduzir ainda mais as emissões do campeonato em 45% até 2030.

Desde a 5ª temporada, a Fórmula E defende o programa de base Girls on Track da FIA, que promove uma maior participação feminina no automobilismo, hospedando e envolvendo diretamente mais de 2.100 mulheres jovens em oficinas educativas na pista.

Em 2017, a Fórmula E fez parceria com o United National Environment Programme (UNEP) e sua campanha #BeatAirPollution, que foi renovada em abril de 2020, ao mesmo tempo em que se tornou membro fundador e signatário do UNFCCC Sports for Climate Action Framework para promover e educar a sustentabilidade nos esportes e por meio deles.