VAVEL Carnaval escolhe samba da Mangueira como o melhor do grupo Especial de 2018

As escolas de samba do grupo Especial do Rio de Janeiro já escolheram os seus sambas-enredos para o Carnaval 2018. Na última quinta-feira, a Beija-Flor de Nilópolis foi a última agremiação a fazer a sua final. Com isso, a VAVEL Carnaval resolveu fazer uma votação para escolher aquele que é considerado pela sua equipe o melhor de todos. E deu Mangueira. Com o enredo "Com dinheiro ou sem dinheiro eu brinco", o samba da superparceria encabeçada por Lequinho e Alemão do Cavaco foi o preferido pela maioria dos participantes.



Todas os 13 sambas-enredos foram avaliados por sete pessoas da equipe da VAVEL Carnaval. Foram eles: Yann Rodrigues, Antonio Bernardo, Layla Silva, Pedro Logato, Ulisses Valentim, Luis Araújo e Yuri Eiras. Apenas Mangueira, Mocidade, Tuiuti, Beija-Flor, Salgueiro, Vila Isabel e Unidos da Tijuca recebem alguma nota 10.



Atrás da Mangueira, em segundo lugar ficou o samba da Mocidade, composto pela parceria encabeçada por Altay Veloso. Em terceiro, completando o pódio ficou a Beija-Flor de Nilópolis, última escola a escolher o seu hino, na final da última quinta-feira, vencida pela parceria de Di Menor.

CONFIRA TODAS AS NOTAS



Votação Vavel Carnaval:



1) Mangueira - 9.97

2) Mocidade - 9.90

3) Beija-Flor - 9.88

4) Tuiuti - 9.82

5) Imperatriz - 9.81

6) Salgueiro - 9.78

7) Portela - 9.75

8) Vila Isabel - 9.71

9) Tijuca - 9.65

10) Império - 9.61

11) Ilha - 9.5

12) São Clemente - 9.37

13) Grande Rio - 9.32



Notas de Yann Rodrigues



Império Serrano - 9.8

São Clemente - 9.5

Vila Isabel - 9.7

Tuiuti - 9.7

Grande Rio - 9.9

Mangueira - 10

Mocidade - 9.7



Tijuca - 9.9

Portela - 9.9

Ilha - 9.8

Salgueiro - 10

Imperatriz - 9,8

Beija-Flor - 9.9



Notas de Antonio Bernardo



Império Serrano - 9.8

São Clemente - 9.4

Vila Isabel - 9.9

Tuiuti - 9.7

Grande Rio - 9.7

Mangueira - 10

Mocidade - 9.8



Tijuca - 10

Portela - 9.9

Ilha - 9.7

Salgueiro - 10

Imperatriz - 9,9

Beija-Flor - 9.8



Notas de Ulisses Valentim



Império Serrano - 9.7

São Clemente - 9.7

Vila Isabel - 9.6

Tuiuti - 10

Grande Rio - 9.3

Mangueira - 10

Mocidade - 10



Tijuca - 9.7

Portela - 9.9

Ilha - 9.5

Salgueiro - 9.8

Imperatriz - 9.9

Beija-Flor - 10



Notas de Layla Silva



Império Serrano - 9.5

São Clemente - 9.2

Vila Isabel - 9.6

Tuiuti - 9.9

Grande Rio - 9

Mangueira - 10

Mocidade - 10



Tijuca - 9.3

Portela - 9.8

Ilha - 9.5

Salgueiro - 9.8

Imperatriz - 9.7

Beija-Flor - 9.9



Notas de Pedro Logato



Império Serrano - 9.3

São Clemente - 9.1

Vila Isabel - 9.4

Tuiuti - 9.8

Grande Rio - 9

Mangueira - 9.9

Mocidade - 10



Tijuca - 9.3

Portela - 9.5

Ilha - 9.2

Salgueiro - 9.6

Imperatriz - 9.7

Beija-Flor - 9.8



Notas de Luis Araújo



Império Serrano - 9.5

São Clemente - 9.2

Vila Isabel - 10

Tuiuti - 9.8

Grande Rio - 9

Mangueira - 10

Mocidade - 9.8



Tijuca - 9.9

Portela - 9.6

Ilha - 9.3

Salgueiro - 9.7

Imperatriz - 9.8

Beija-Flor - 9.9



Notas de Yuri Eiras



Império Serrano - 9.6

São Clemente - 9.5

Vila Isabel - 9,8

Tuiuti - 9.9

Grande Rio - 9,4

Mangueira - 9,9

Mocidade - 10



Tijuca - 9.5

Portela - 9.7

Ilha - 9.5

Salgueiro - 9.6

Imperatriz - 9.9

Beija-Flor - 9.9