Nadal confessa que chuva contribuiu para vitória: ''A primeira pausa mudou muito''

O maior campeão da história de Roland Garros também tem tem momentos de sorte. Rafael Nadal venceu o argentino Diego Schwartzman por três sets a um, com parciais de 4/6, 6/3, 6/2 e 6/2 está em mais uma semifinal do torneio francês.

Porém para isso contou com um pouco de sorte para conseguir sua vaga. Após o argentino vencer o primeiro set ontem (6), a partida acabou sendo adiada por causa da chuva que caia na capital francesa.

Já nessa quinta-feira (7), o espanhol voltou com tudo e venceu a partida de forma contundente. Após o jogo, Nadal falou sobre a parada, a qual acredita ter sido importante para sua mudança na partida, já que voltou mais agressivo e com mais energia em quadra.

“Ele estava bastante cômodo e eu com muitas dificuldades na partida, mas depois da parada voltei diferente, mais agressivo, com outra energia e ideias. Abri mais a quadra com a esquerda. Relaxei e fiquei um pouco menos nervoso e confiei mais no meu tênis. O jogo a partir de certa altura deixou de estar nas mãos dele. Estava muito enervado e stressado até certa altura. A primeira pausa por causa da chuva mudou muita coisa”, confessou ao final do jogo.

O número um do mundo ainda se mostrou bastante contente por estar em mais uma semifinal do Aberto da França. “Era um teste difícil e estou feliz tanto pela vitória como pela passagem às semifinais. Não tenho de ganhar sempre aqui neste torneio e tenho a perfeita noção disso”, disse Nadal.

Rafael Nadal enfrentará nas semifinais o #6 Juan Martín del Potro, que eliminou o #4 Marin Cilic por três sets a um. A partida acontece nesta sexta-feira (8).