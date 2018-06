Rafael Nadal vence Dominic Thiem e é o campeão de Roland Garros 2018 (3-0)

Rafael Nadal vence Dominic Thiem por três sets a zero, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/2 e conquista Roland Garros pela décima primeira vez.

Rafael Nadal é o grande campeão de Roland Garros 2018

8° Game, 3° Set: Thiem salva os três match points, 40-40.

8° Game, 3° Set: Triplo match point para Rafael Nadal.

8° Game, 3° Set: Thiem devolve pra fora, 15-0.

7° Game, 3° Set: Nadal quebra Thiem, faz 5/2 e sacará para o título.

7° Game, 3° Set: Ótima deixada do espanhol, duplo break point para Nadal.

7° Game, 3° Set: Bola fora de Thiem, 0-30.

6° Game, 3° Set: Nadal confirma o serviço, 4-2.

6° Game, 3° Set: Nadal manda no contrapé de Thiem, 30-0.

5° Game, 3° Set: Thiem confirma o serviço, 3-2.

5° Game, 3° Set: Nadal devolve pra fora, 40-0.

4° Game, 3° Set: Após se recuperar de cãibras no dedo, Nadal saca e confirma o serviço, 3-1.

3° Game, 3° Set: Nadal quebra Thiem, 2-1.

3° Game, 3° Set: Break point para Nadal.

3° Game, 3° Set: Thiem vai pra cima, 30-0.

2° Game, 3° Set: Nadal confirma o serviço, 1-1.

2° Game, 3° Set: Dupla falta de Nadal, 15-15.

1° Game, 3° Set: Thiem confirma o serviço, 1-0.

1° Game, 3° Set: Thiem fecha bem na rede, vantagem para o austríaco.

1° Game, 3° Set: Break point para Nadal.

9° Game, 2° Set: Rafael Nadal vence o segundo set por 6/3 e abre 2 a 0 na decisão.

9° Game, 2° Set: Bom saque do espanhol, 30-0.

8° Game, 2° Set: Thiem confirma o serviço, 5-3 e Nadal sacará para o set.

7° Game, 2° Set: Nadal confirma o serviço, 5-2.

7° Game, 2° Set: Break point para Thiem.

7° Game, 2° Set: Nadal abre a quadra e cruza com estilo, 30-15.

6° Game, 2° Set: Thiem confirma o serviço, 4-2.

6° Game, 2° Set: Bom saque de Thiem, 30-0.

5° Game, 2° Set: Nadal confirma o serviço, 4-1.

5° Game, 2° Set: Thiem manda para fora, 30-30.

5° Game, 2° Set: Erro não forçado do espanhol, 0-30.

4° Game, 2° Set: Thiem confirma o serviço, 3-1.

3° Game, 2° Set: Rafael Nadal confirma o serviço, 3-0.

3° Game, 2° Set: Thiem manda na rede, 30-15.

2° Game, 2° Set: Nadal quebra Thiem e abre 2 a 0.

2° Game, 2° Set: Thiem salva os break points, vantagem para o austríaco.

2° Game, 2° Set: Duplo break point para Nadal.

1° Game, 2° Set: Nadal confirma o serviço, 1-0.

1° Game, 2° Set: Erro do espanhol, 40-30.

10° Game, 1° Set: Nadal vence o primeiro set por 6/4 e sai na frente da final.

10° Game, 1° Set: Triplo set point para Nadal.

9° Game, 1° Set: Erro do austríaco e Nadal confirma novamente, 5-4.

8° Game, 1° Set: Thiem também confirma o serviço, 4-4.

7° Game, 1° Set: Nadal confirma o serviço, 4-3.

7° Game, 1° Set: Erro do austríaco, 15-15.

6° Game, 1° Set: Thiem confirma o serviço, 3-3.

6° Game, 1° Set: Break point para Nadal.

6° Game, 1° Set: Erro não forçado de Thiem, 40-40

5° Game, 1° Set: Nadal confirma o serviço, 3-2.

5° Game, 1° Set: Lob sensacional de Nadal, 30-15.

4° Game, 1° Set: Thiem confirma o serviço, 2-2.

4° Game, 1° Set: Ace de Thiem, vantagem para o austríaco.

4° Game, 1° Set: Break point para Nadal.

3° Game, 1° Set: Thiem devolve a quebra, 2-1.

3° Game, 1° Set: Ótima cruzada de Thiem e duplo break point para o austríaco.

3° Game, 1° Set: Erro do austríaco, 15-15.

2° Game, 1° Set: Nadal quebra Thiem e abre 2 a 0 no primeiro set.

2° Game, 1° Set: Duplo break point para Nadal.

2° Game, 1° Set: Ótima deixada do espanhol, 0-30.

1° Game, 1° Set: Nadal confirma o serviço, 1-0.

1° Game, 1° Set: Bom saque de Nadal, 30-0.

1° Game, 1° Set: Começa o jogo!

Tenistas entram em quadra nesse momento!

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Rafael Nadal x Dominic Thiem ao vivo pela final de Roland Garros. Fique conosco e acompanhe lance a lance desse jogo!

"É muito mais agradável enfrentá-lo sabendo que já o venceu. Mas este é o último desafio", afirmou Thiem.

Mas desde 2017 o jovem é o único a conseguir vencer Nadal sobre o saibro. Apesar de Rafa estar cansado no último duelo em Roma no ano passado, depois da sequência Monte Carlo-Barcelona-Madri, Nadal estava em plena forma na capital espanhola em 2018. Com agressividade e golpes profundos e poderosos, Thiem conseguiu se impor com 7-5 e 6-3 nas quartas de final.

Ainda assim, Roland Garros não guarda boas lembranças para Thiem. Nas duas vezes que chegou às semifinais, acabou derrotado em apenas três sets

Mas se Thiem está na final não é por sorte. O jovem de 24 anos disputa sua primeira final de Grand Slam em Roland Garros. Assim como Nadal, o saibro é sua superfície favorita e foi o único lugar em que enfrentou o espanhol. São seis vitórias para Touro Miúra e três para o austríaco.

A tarefa se coloca como uma esfinge para Thiem, que sonha em suceder seu ídolo Thomas Muster como único austríaco a levantar o troféu de Roland Garros em 1995.

Nem mesmo Federer é capaz de mostrar tanta eficácia sobre o gramado sagrado de Wimbledon. Em 11 finais em Londres, o suíço perdeu em três ocasiões, sendo uma delas para Nadal (2008) e duas para Djokovic (2014, 2015).

A realidade dos números é implacável, já que venceu todas as dez decisões que disputou. Além disso, seus adversários somados só venceram seis sets em todas as finais.

"Melhorou muito. Por isso é outra vez o número 1 do mundo e vence todos", indicou o argentino Juan Martín Del Potro, que perdeu a semifinal para o espanhol.

O sueco Robin Söderling, um dos únicos a vencê-lo em Paris ao lado de Novak Djokovic, se mostrou "impressionado com o progresso no backhand".

O austríaco vai buscar a solução de uma equação ainda sem solução: vencer Nadal em uma final de Roland Garros, já que Rafa venceu as 10 decisões no saibro parisiense.

Thiem já superou Nadal em mais de uma ocasião, mas nunca durante um Grand Slam em melhor de cinco sets.

O austríaco Dominic Thiem já conseguiu superar o espanhol Rafael Nadal no saibro, algo raro no tênis mundial, mas agora o desafio é vencer no domingo o número 1 do mundo em seu local favorito: a final de Roland Garros na quadra Philippe-Chatrier.