Nadal vence Kukushkin com facilidade e avança em Wimbledon

Rafael Nadal segue avançando na grama britânica de Wimbledon. Nessa quinta-feira (5), o espanhol número um do mundo venceu o cazaque #77 Mikhail Kukushkin por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/4 em 2h23 de jogo e avançou para a terceira fase do torneio.

Como na primeira parcial, Nadal começou a partida em ritmo lento. Kukushkin logo de cara conseguiu duas chances de quebra mas não aproveitou. O espanhol logo depois conseguiu a quebra e abriu 3/0. O cazaque conseguiu reagir na parcial e devolver a quebra, igualando a partida no placar e no tênis jogado. Mas no décimo game, Mikhail cometeu uma dupla falta que acabou lhe custando o set que foi fechado pelo espanhol por 6/4.

A segunda parcial foi mais tranquila para o espanhol, que viu um adversário abatido cometendo muitos erros forçados. Aproveitando disso, o número um do mundo conseguiu uma quebra no quarto game e administrou para fechar o set em 6/3 e por 2 a 0 no placar.

Kukushkin acordou no terceiro set conseguindo cinco chances de quebras, mas não conseguiu aproveitar nenhuma delas. Pressionando o saque do adversário, Nadal enfim conseguiu uma quebra no nono game e fechou a parcial em 6/4 e decretou sua vitória por 3 a 0.

O campeão de Wimbledon em 2008 e 2010 irá enfrentar na próxima rodada o australiano #80 Alex de Minaur, que venceu o francês #72 Pierre-Hugues Herbert por 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7, 7/5 e 6/3