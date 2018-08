Nadal sofre, mas vence Paire em sua estreia no Masters 1000 de Toronto

Google Plus

Rafael Nadal está de volta às quadras. O espanhol número um do mundo que não atuava desde Wimbledon, venceu o francês #55 Benoit Paire por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3 em 1h14 e avançou para a segunda rodada do Masters 1000 de Toronto.

Lembrando que essa é a primeira vez que o espanhol joga o torneio em Toronto desde 2010, já que nos anos ímpares que disputou nas últimas vezes, a disputa aconteceu em Montreal. O retrospecto de Nadal contra Paire segue 100%: em quatro jogos são quatro vitórias e nenhum set perdido.

Com um jogo sólido, Nadal começou a partida muito bem, conseguindo uma quebra logo no segundo game e abrindo 3/0 de cara. Paire tentou reagir e variar mais seu jogo, porém não conseguiu reverter o placar e acabou derrotado na primeira parcial por 6/2.

Já o segundo set foi bem atípico numa partida de tênis. Nadal conseguiu abrir na frente e logo depois conseguiu outra quebra, fazendo 2/0. Dali em diante o jogo ficou totalmente maluco, já que Paire devolveu a quebra e logo em seguida foi quebrado novamente.

A parcial se manteve assim até próximo do fim, com a incrível marca de sete quebras seguidas. No nono game, Nadal conseguiu aproveitar seu saque e fechou o set em 6/3 e o jogo em 2 a 0.

Na próxima rodada o espanhol que busca seu quarto título em Toronto, irá enfrentar o suíço Stan Wawrinka, que salvou quatro match points e ainda conseguiu vencer o húngaro Márton Fucsovics por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/6 e 7/6.