Grécia vira com vitórias de Sakkari e duplas mistas, mas Suíça vai à decisão da Hopman Cup

A Grécia de Maria Sakkari conseguiu nesta quinta-feira (3) a vitória no confronto da Hopman Cup em cima da atual campeã da exibição, o time da Suíça. Sakkari bateu a suíça Belinda Bencic em 1h15 para fazer 6/3 e 6/4 e tirar o ponto da suíça depois que o parceiro, Stefanos Tsitsipas, perdeu para Roger Federer em sets diretos.

Os gregos se deram melhor no confronto decisivo de duplas mistas, mas os suíços garantiram-se na final de qualquer maneira por conta dos critérios de desempate - Suíça, Grécia e Grã-Bretanha venceram dois confrontos cada.

Em um primeiro set rápido, Sakkari não demorou para sair na frente. Foram 24 minutos jogados, um ace e duas dupla faltas da grega, que venceu 30 dos 54 pontos disputados - 11 winners por parte de Sakkari, sete feitos por Bencic. Ambas empataram nos erros; nove para cada lado da rede.

Na segunda parcial, Bencic melhorou seu jogo, mas não o suficiente para intimidar a adversária, que dessa vez precisou de 41 minutos para fechar a parcial. Sakkari disparou quatro aces na parcial e venceu 33 dos 59 pontos disputados.

Com a vitória, Sakkari foi empolgada para o jogo de duplas, onde jogaria com o parceiro, Tsitsipas, o ponto decisivo do dia. O Team Benderer - Bencic + Federer -, completamente favorito não apenas nas casas de apostas, mas também do público, começou atrás, perdendo por 4/3(4). Na segunda parcial, deram a volta por cima para fechar em 4/2, mas voltaram a cair no ritmo para perder a última parcial por 4/3(3).

A Grécia sai com a vitória, mas e Suíça se classifica de qualquer forma para a final da exibição, onde enfrenta ou a seleção da Alemanha - formada por Angelique Kerber e Alexander Zverev - ou a seleção dona da casa, a Austrália de Ashleigh Barty e Matthew Ebden.