Raonic conquisra vitória segura contra Kyrgios e supera estreia no Australian Open

Em um dos duelos mais esperados da primeira rodada, o #17 Milos Raonic venceu o #51 Nick Kyrgios, melhor tenista da Austrália no ranking da ATP, em sets diretos e se garantiu na segundada rodada do Australian Open. Com parciais de 6/4, 7/6(5) e 6/4, o canadense despachou o australiano em 1h58 nesta terça-feira (15).

Esta é a primeira vez em seis aparições no Major australiano que Kyrgios perde na primeira rodada e irá ficar de fora do top 60 na próxima atualização do ranking já que não conseguirá defender os pontos conquistados na última edição do torneio. Na última temporada, o australiano alcançou às oitavas de final. Antes do torneio iniciar, Kyrgios havia feito comentado que, caso fosse campeão do Aberto da Austrália, iria se aposentar. O jovem tenista, conhecido por suas polêmicas, disse não estar contente por ficar tanto tempo afastado de sua família.

Raonic contou com grande desempenho em seu primeiro serviço ao vencer 90% dos pontos disputados com ele. Assim, alcançou um total de 52 pontos em 58 possíveis. Durante toda a partida, o cabeça de chave 17 cometeu apenas uma dupla falta e disparou 30 aces – o dobro de seu adversário. Sem abrir brechas, não teve seu serviço ameaçado em nenhum momento do jogo.

O australiano chegou a receber atendimento médico no joelho entre os sets e inclusive no começo da primeira parcial. Ao fim da partida, o australiano se recusou a culpar sua lesão por ter perdido em Melbourne. “Isso não tem nada a ver com a minha derrota. Ele jogou em um nível muito bom contra mim. Eu nunca vi alguém sacando tão bem assim. Milos jogou de forma assustadora”, comentou Kyrgios ao ver seu oponente alcançar a marca de 53 bolas vencedoras e apenas oito erros não forçados.

Raonic enfrentará na próxima rodada o suíço #59 Stan Wawrinka, que venceu #83 Ernests Gulbis por desistência após um set e meio. O tenista helvético conta com a superioridade de quatro vitórias em sete confrontos contra o canadense. Apesar disso, Raonic conta com a vantagem por ter vencido os últimos três jogos entre os dois – dois destes em Grand Slam.