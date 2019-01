Jogando em alto nível, Nadal atropela Tsitsipas e está na decisão do Australian Open

Impecável. Não há como descrever o nível de tênis do #2 Rafael Nadal nesse Australian Open de melhor maneira. Arrasando todos os adversários que enfrentou até agora, o canhoto fez mais uma vítima na manhã desta quinta (24). Enfrentando o grego #15 Stefanos Tsitsipas, algoz de Roger Federer no torneio, o espanhol foi soberano e massacrou o jovem tenista por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/4 e 6/0, em 1h46 de partida.

Com o resultado, Nadal avançou para sua 25ª final em Grand Slams, a quinta em Melbourne. Campeão em 2009, o Toro Miúra soma três vices no Major australiano (2012, 2014 e 2017).

Firme e sólido desde o início do duelo, o espanhol não deu chances para o grego. Com uma quebra no terceiro game, fez 3/1 e abriu vantagem. Dominando com seu forehand e contando com erros não forçados de Tsitsipas, Nadal obteve novo break no sétimo game e, confirmando seu serviço com tranquilidade, fechou a parcial em 6/2.

No segundo set, o grego veio mais agressivo e determinado a equilibrar a partida. E conseguiu. Mesmo sem incomodar o saque do espanhol, Tsitsipas seguia mantendo seus games e resistindo à pressão do ex-líder do ranking. Porém, no momento decisivo da parcial, Nadal prevaleceu. Conquistou a quebra de saque no nono game e fez 5/4. Fazendo valer a liderança no placar, fechou em 6/4 e abriu 2 sets a 0 no confronto.

Enquanto Nadal estava embalado e cheio de confiança, Tsitsipas mostrava-se desmotivado e sem esperanças de reação. Com isso, acabou sendo engolido pelo espanhol no terceiro set. Arrasador, o Toro Miúra conseguiu três quebras e fez 5/0 rapidamente. Sacando para a vitória, enfrentou o único break point contra em todo o jogo, salvo com um winner. Superado o susto, fechou em 6/0 e aplicou um pneu no grego.

Na decisão do Aberto da Austrália, Rafael Nadal terá pela frente o vencedor do duelo entre o sérvio #1 Novak Djokovic e o francês #31 Lucas Pouille, que entrarão em quadra na sexta-feira (25), às 6h30 (de Brasília).