Fognini quebra tabu contra Carreño Busta, Itália supera Espanha e vai à final da ATP Cup

Dois dos melhores países na atualidade do tênis se enfrentaram na semifinal da ATP Cup neste sábado (6). O confronto, entretanto, acabou desequilibrado. A Itália venceu os dois jogos contra a atual vice-campeã Espanha, que não contou com Rafael Nadal, e avançou à final.

A disputa foi aberta com #17 Fabio Fognini batendo em partida de três sets curtos o #16 Pablo Carreño Busta. Esta foi a primeira vitória de Fognini sobre Carreño Busta em oito encontros.

Na sequência, em apenas dois sets, #10 Matteo Berrettini despachou #13 Roberto Bautista Agut. O duelo de duplas, entre Bautista Agut e Marcel Granollers contra Simone Bolelli e Andrea Vavassori não foi realizado por desistência dos espanhóis.

Caminho para a final

Na primeira partida entre Itália e Espanha, um show de quebras. De oito games, quatro quebras de serviço. Logo no primeiro momento da peleja, três break points e 11 pontos - com Pablo Carreño Busta rejeitando Fabio Fognini.

No quarto game veio a devolução e o empate na peleja. Dali para frente, por sinal, o italiano emendou grande sequência e venceu os quatro games seguintes, quebrando duas vezes o saque do espanhol (com nove pontos em cada um deles) e fechando o período em 6/2.

A peleja mudou completamente de figura no segundo set. No terceiro game, três break points e longos 15 pontos para Carreño Busta quebrar o saque de Fognini. O italiano sentiu o golpe e não venceu mais game algum até o final do set. No sexto momento, até complicou a vida do espanhol (foram 11 pontos), mas não o suficiente para atrapalhar o 6/1 do segundo período.

No set derradeiro, o espanhol já começou o período entregando o primeiro game para o adversário. No quinto, ele, novamente, não conseguiu confirmar o saque. Carreño Busta até rejeitou Fognini no sexto game, mas perdeu a partida ao não conseguir reverter o 6/4 - que poderia ser 6/3, já que o italiano teve três matches points no momento anterior e não conseguiu quebrar o serviço do adversário.

A peleja seguinte começou de maneira completamente distinta. Com apenas uma quebra de serviço em todo o set, (no quarto game), Matteo Berrettini venceu Roberto Bautista Agut por 6/3. A peleja seguinte teve roteiro semelhante: apenas um serviço rejeitado, e quem o venceu foi o italiano. Agora, entretanto, ele veio no final do período, no décimo primeiro game, após três break points e nove pontos.

Com o confronto já decidido, Batista Agut não precisou voltar à quadra para o duelo de duplas. Ele, que atuaria junto com Marcel Granollers, deram a vitória, mesmo sem entrar em campo, para Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Próximos jogos

Na grande final da ATP Cup, a Itália enfrentará a Rússia, que derrotou a Alemanha nas semifinais.