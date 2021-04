Consistente, Svitolina supera desafio contra Gauff no Australian Open

Em partida segura, a #5 Elina Svitolina superou a jovem #48 Cori Gauff na segunda rodada do Australian Open nesta quinta-feira (11). A ucraniana anotou 2 sets a 0 em 1h18, parciais de 6/4 e 6/3, em partida disputada na Rod Laver Arena, quadra principal do complexo.

Svitolina enfrentou o único break point no primeiro set logo no game de abertura, mas conseguiu salvar. As duas tenistas tiveram ótimos números no serviço e também tiveram mais winners que erros não-forçados, mas um pequeno deslize foi suficiente.

Sacando para se manter no set, Gauff encarou os dois primeiros break points na partida. Ela salvou o primeiro, mas não conseguiu no segundo: 6/4 para Svitolina, em 38 minutos.

Na segunda parcial, Svitolina manteve a concentração e o nível alto nos ralis. A ucraniana enfrentou três break points na segunda parcial, mas outra vez foi firme e salvou todos. Na reta final, novamente ela conseguiu o que precisava para vencer. Gauff só foi ameaçada no seu serviço uma vez, no oitavo game, e foi o suficiente para a cabeça de chave cinco garantir a vitória em 6/3, após 40 minutos.

Na terceira rodada, Svitolina encara a #28 Yulia Putintseva, que bateu em três sets a #67 Alison Van Uytvanck. A ucraniana lidera o confronto direto com cinco vitórias em sete confrontos diante da cazaque.