Thiago Monteiro luta, mas cai para Rublev na segunda rodada do Australian Open

Nesta quinta-feira (11), o russo #8 Andrey Rublev derrotou o brasileiro #74 Thiago Monteiro por 6/4, 6/4 e 7/6, em partida válida pela segunda rodada do Australian Open 2021. O russo segue sem perder sets no torneio.

No primeiro set, Rublev conseguiu quebrar o saque do brasileiro logo no terceiro game na segunda chance que teve. Thiago até teve uma chance para devolver a quebra, mas o russo salvou o break point e se manteve na frente. Sem mais quebras, o cabeça de chave sete venceu o set por 6/4.

O segundo set começou muito disputado, o russo teve uma chance de quebra no quinto game, mas o brasileiro conseguiu salvar e manter o set empatado. No nono game, Rublev teve mais uma chance de quebra e dessa vez não desperdiçou. No game seguinte, o russo confirmou seu serviço para vencer o segundo set por 6/4.

O terceiro set foi bastante equilibrado, com ambos jogadores muito bem nos seus games de serviço. A primeira chance de quebra veio no longo terceiro game, mas Thiago salvou a chance de quebra e manteve o set empatado.

No nono game, Rublev teve mais quatro chances de quebra, mas não conseguiu convertê-las e o brasileiro confirmou seu serviço. No game seguinte foi a vez de Thiago ter três chances de quebra para vencer o set, mas o russo também conseguiu salvar os set points e se manter vivo no set, que só foi ser finalizado no tiebreak.

Thiago teve mais um set point no tiebreak, mas não conseguiu converter. Rubleve venceu o game desempate por 10-8 após dois match points.

Na próxima rodada, o russo enfrenta o espanhol #65 Feliciano Lopez em partida válida pela terceira rodada. Lopez vem de vitória sobre o #35 Lorenzo Sonego.