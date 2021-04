Thiem consegue impressionante virada contra Kyrgios no Australian Open

Foi por muito pouco. Após começar a equilibrada partida perdendo por dois sets a zero, #3 Dominic Thiem conseguiu uma impressionante virada ante #47 Nick Kyrgios na terceira fase do Australian Open 2021 nesta sexta-feira (12).

Em 3h24, a partida teve o australiano vencendo os dois primeiros sets - ambos por 6/4. A virada do austríaco começou com um 6/3 e, na sequência, a vitória foi completada com outros dois 6/4.

A virada

O primeiro game foi o determinante para o resultado do primeiro set. Com Thiem sacando, Kyrgios rejeitou o serviço do adversário. Ele, então, foi levando a peleja até o 6/4 que lhe garantiu a vitória. Três momentos tiveram sete pontos e foram os mais duradouros do período.

Se a vantagem de Kyrgios no primeiro set foi precoce, no segundo ela tardou a vir - mas veio. O período, equilibrado, teve games longos - o terceiro teve onze pontos e o novo teve nove. O nono momento, por sinal, foi o decisivo: com o austríaco sacando, o australiano precisou de três break points para confirmar a vitória. No seguinte, ele fechou o set, novamente, em 6/4.

Kyrgios teve dois break points no primeiro game do terceiro set e desperdiçou ambos. O castigo veio rápido: no período seguinte, Thiem aproveitou o terceiro dos break points que teve e, após onze pontos, quebrou o saque do rival. O dono da casa passou a se irritar e discutir com o juiz, pedindo em vários momentos para rever pontos - no Australian Open, todas as marcações de linha são feitas eletronicamente. Em período de momentos curtos, o astríaco, enfim, venceu o primeiro set na partida: 6/3.

O quarto set começou em polvorosa. Com o australiano sacando, ele precisou salvar dois break points e passar por 17 pontos para confirmar a vitória. No nono game, entretanto, não teve jeito. Thiem aproveitou o terceiro break point em nove pontos e tomou a dianteira do placar - irritado, Kyrgios jogou uma bola para fora da quadra e recebeu um point penalty. No momento seguinte, confirmou o saque e venceu por 6/4.

O quinto set foi de games curtos até o sétimo momento. Em nove pontos, Thiem aproveitou o segundo break point que teve e abriu 4/3 de vantagem. Após confirmar todos os saques, o número três do mundo confirmou a sensacional virada ao fazer 6/4 no adversário.

O que vem por aí

Nas oitavas de final do Australian Open 2021, Thiem enfrentará #21 Grigor Dimitrov, que vencia por 6/0 e 1/0 o #16 Pablo Carreño Busta antes do espanhol abandonar por conta de uma lesão.