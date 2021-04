Com tranquilidade, Djokovic passa por Karatsev e chega à nona final de Australian Open

Na manhã desta quinta-feira (18), o sérvio #1 Novak Djokovic derrotou a surpresa do Australian Open, o qualifier #113 Aslan Karatsev nas semifinais. O número um do mundo fechou a partida em 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 6/2, em 1h53. Com essa vitória, o sérvio mantem o histórico de nunca perder na semifinal do Aberto da Austrália e chega a sua nona final no torneio.

O primeiro set começou bastante disputado, com ambos jogadores confirmando seus serviços sem muitas dificuldades. No oitavo game, o sérvio teve sua primeira chance de quebra e não desperdiçou. No game seguinte, Djokovic confirmou seu serviço para vencer o set.

No segundo set, o sérvio conseguiu duas quebras no início do set, logo no terceiro e quinto games para rapidamente abrir 4/1. O russo ainda conseguiu devolver uma das quebras, mas Djokovic não permitiu outra chance e venceu o set por 6/4.

Logo no primeiro game do terceiro set, o sérvio quebrou o serviço de Karatsev. O russo conseguiu devolver a quebra no quarto game para empatar o set, mas no game seguinte acabou sendo quebrado mais uma vez. Apartir daí, o sérvio não perdeu mais games e venceu o set por 6/2.

Na final, Djokovic enfrenta o vencedor do duelo entre o russo #4 Daniil Medvedev e o grego #6 Stefanos Tsitsipas, que se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 5h30 (horário de Brasília).