Brady supera jogo equilibrado com Muchova e vai à decisão do Australian Open

Após bater na trave no US Open 2020, a #24 Jennifer Brady está na decisão de um Grand Slam. Ela bateu na madrugada desta quinta-feira (18) a #27 Karolina Muchova, parciais de 6/4, 3/6 e 6/4, em 1h57, e garantiu vaga na final do Australian Open 2021. Este foi o segundo confronto entre as tenistas, e a primeira vitória de Brady.

Brady aproveitou muito bem suas chances durante o jogo. Apesar de Muchova ter vencido 72% dos pontos no seu saque e três a mais no total durante o jogo, a estadunidense foi mais decisiva. Ela quebrou o saque da tcheca nas três vezes que teve break points, duas no primeiro e uma no terceiro set, enquanto salvou 4/7 chances de quebra que cedeu.

O melhor exemplo disso foi o game final do jogo, o mais longo de toda a partida. Brady chegou a enfrentar três break points, mas Muchova não conseguiu converter, e selou a vitória em seu quinto match point.

No total, Brady teve oito a um em aces, 29 a 38 em erros não-forçados, e um winner a menos - 20 contra 21.

Em busca do segundo título da carreira e o primeiro de tamanha magnitude, Brady encara a #3 Naomi Osaka, que faz campanha incrível e vem de vitória sobre a #11 Serena Williams. Osaka foi a algoz da estadunidense nas semifinais do US Open 2020 - a japonesa acabou sendo campeã em Nova Iorque.