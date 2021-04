Murray/Soares avançam às semis do Australian Open com vitória tranquila sobre Arévalo/Middelkoop

Tem brasileiro na semifinal do Australian Open 2021! Fazendo dupla com o britânico Jamie Murray, Bruno Soares venceu com certa tranquilidade o salvadorenho Marcelo Arévalo e o holandês Matwé Middelkoop nas quartas de final do torneio. A partida aconteceu nesta quarta-feira (17).

A partida teve uma hora e treze minutos de duração, com o primeiro set sendo vencido pela dupla anglo-brasileira por 6/3; o segundo, nova vitória do mesmo duo: 6/4.

Superioridade

Logo no primeiro saque de Arévalo/Middelkoop, a dupla foi rejeitada por Murray/Soares em game de sete pontos - o mais longo de todo o primeiro set. Com 3/0 de vantagem, aberto no game seguinte à quebra, bastou a Jamie Murray e Bruno Soares administrar a vantagem para fechar o período em 6/3.

O segundo set começou de maneira muito mais estável que o primeiro. Nos seis primeiros games, vitórias das duplas sacadoras. No sétimo, a partida mudou completamente. Em game sacado por Arévalo/Middelkoop, Murray/Soares conseguiram a quebra.

Quando poderiam disparar na liderança, em game de nove pontos (maior de todo o jogo), o britânico e o brasileiro também foram rejeitados. Não parou por aí. Com 4/4 na parcial, mais uma vez o salvadorenho e o holandês tiveram o serviço quebrado. No décimo, com a confirmação do saque, o britânico e o brasileiro avançaram em busca do terceiro título em Slams da dupla.

O que vem por aí

Na semifinal da chave de duplas masculinas do Australian Open 2021, Murray/Soares enfrentam o norte-americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury, que vêm de vitória sobre Philipp Oswald e Marcus Daniell.