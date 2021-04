Bencic confirma favoritismo contra Sanders e está nas semis em Adelaide

É justo dizer que a qualifier #292 Storm Sanders já "estava no lucro" por ter chegado às quartas de final do WTA 500 de Adelaide. Na fase anterior, a australiana eliminou #28 Yulia Putintseva, sua maior vitória da carreira em termos de ranking. Ao tentar mais uma surpresa, nesta quinta-feira (25), entretanto, ela falhou. A atleta foi tranquilamente batida pela #12 Belinda Bencic por dois sets a zero.

Em 1h36, o primeiro set teve parcial de 6/2. No segundo, mais competitivo, a vitória veio por 6/4.

Dificuldades para fechar games

Embora tenha vencido o dobro de games que a adversário ao longo da partida, Bencic não deixou de ter ensinamentos durante o duelo. No terceiro momento da partida, por exemplo, a suíça teve quatro break points em 17 pontos (maior momento da peleja), mas, mesmo assim, não conseguiu quebrar o saque da adversária.

Após quase ser vencida no game seguinte, enquanto sacava, Bencic conseguiu rejeitar a oponente no quinto game - o segundo consecutivo com sete pontos. Daí em diante, todos os momentos sacados pela europeia no primeiro período foram de alta pontuação: 11 pontos no sexto, nove no oitavo - salvando, ao todo, cinco break points nos dois games citado. Contando com a quebra de saque no sétimo momento, a vitória de Bencic veio por 6/2.

A melhor ranqueada começou com tudo o segundo set, quebrando o saque de Sanders. No sexto e sétimo games, uma quebra de serviço para cada uma das tenistas - nesse momento, o placar indicava 4/3 para Bencic. Sacando, a cabeça de chave 2 venceu o oitavo momento do período, importante por ser o maior do set: nove pontos - contando, também, com um break point da australiana. Daí em diante, bastou à suíça administrar a vantagem e encerrar a contagem em 6/4.

O que vem por aí

Na semifinal do Adelaide International, Bencic enfrentará a jove #52 Cori Gauff, que venceu nas quartas a sua compatriota #53 Shelby Rogers.