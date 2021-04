Sakkari domina e elimina Keys nas oitavas em Doha

Após uma grande vitória em sua primeira partida no ano, diante de Belinda Bencic, a #19 Madison Keys foi dominada na segunda rodada do WTA 500 de Doha, no Catar. A grega #25 Maria Sakkari fez partida consistente e aplicou duplo 6/2, em apenas 1h10, nesta quarta-feira (3).

Este foi o segundo confronto entre as duas, e a segunda vitória de Sakkari. Diferente da partida de estreia, Keys esteve muito errática e, apesar de ter muitos golpes potentes, não teve a consistência suficiente par vencer a partida.

Do outro lado, Sakkari teve passagens muito firmes no saque, perdendo apenas 12 pontos no serviço no total - apenas três pontos no primeiro set -, e enfrentando somente um break point, que foi salvo. Ela venceu 18 dos 26 pontos que Keys jogou com o segundo serviço e conseguiu duas quebras em cada set, garantindo uma vitória contundente.

Moving on swiftly in Doha ➡️@mariasakkari is into the last eight with a 6-2, 6-2 victory over Keys.#QatarTotalOpen2021 pic.twitter.com/EioZGpI5mU — wta (@WTA) March 3, 2021

Nas quartas de final do Qatar Total Open, Sakkari terá vida duríssima. Ela enfrenta a vencedora do confronto entre a #8 Aryna Sabalenka e a #16 Garbiñe Muguruza.