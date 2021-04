Em jogaço, Muguruza elimina atual campeã Sabalenka nas oitavas em Doha

Em mais um duelo pesado nas oitavas de final do WTA 500 de Doha, a #16 Garbiñe Muguruza avançou com vitória sobre a atual campeã, a #8 Aryna Sabalenka. A ex-número 1 do mundo precisou de 2h28 para fazer 2 sets a 1, parciais de 6/2, 6/7(5) e 6/3, nesta quarta-feira (3). Este foi o segundo confronto entre as duas, e a primeira vitória de Muguruza.

As duas entregaram o que se previu do jogo e somaram 76 winners na partida - 41 a 35 para Sabalenka (os números de erros não-forçados foram os mesmos). Muguruza teve menos aces - quatro a seis -, mas conseguiu três em game crucial na reta final da partida. Foram 30 break points oportunizados no jogo, com a espanhola salvando 9/13 e a bielorrussa 10/17.

Muguruza fez um primeiro set incrível, abrindo logo 4/0. Sabalenka teve ótimos números na parcial - 16 winners e dez erros não-forçados, mas não conseguiu ameaçar a superioridade da rival que fez 6/2 em 42 minutos.

No segundo set, Sabalenka sacou para fechar em 5/4, e depois Muguruza em 6/5, mas nenhuma das duas conseguiu resolver, e a decisão foi para o tiebreak. Nesta parcial, a espanhola cometeu muitos erros não-forçados - 18, contra 16 da rival -, e teve metade dos winners - 17 a nove -, porém, mesmo assim, perdeu por pouco, se sustentando principalmente no alto índice de primeiros serviços colocados em jogo.

No game desempate, Sabalenka só perdeu um ponto no seu serviço e conseguiu uma suada vitória por 7/6(5), em pouco mais de uma hora.

We are going the distance! @SabalenkaA lets out a roar 🐯 after taking the second set in a tiebreak, 7-6(5).#QatarTotalOpen2021 pic.twitter.com/nX0tcOGPKs — wta (@WTA) March 3, 2021

A bielorrussa quebrou primeiro no terceiro set e sacou em 3/2. O sexto game, porém, acabou sendo o divisor de águas. Sabalenka teve três chances de confirmar o serviço, chegou também a salvar três break points, mas acabou quebrada. Daí para frente, ela não conseguiu segurar os nervos. Muguruza ganhou 14 dos últimos 16 pontos do jogo e os quatro últimos games, fechando em 6/3, após 43 minutos.

Nas quartas de final do Qatar Total Open, Mugurza encara a #25 Maria Sakkari, que vem de vitória sobre a #19 Madison Keys. As duas se enfrentaram este ano em Abu Dhabi, e a grega saiu com a vitória em sets diretos.