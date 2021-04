Muguruza e Pliskova estreiam com vitórias tranquilas em Miami

Duas ex-número 1 na chave do WTA 1000 de Miami venceram com tranquilidade os respectivos compromissos nesta sexta-feira (26), válidos pela segunda rodada do torneio. Tanto #6 Karolina Pliskova quando #13 Garbiñe Muguruza passaram sem dificuldades pelas chinesas #53 Saisai Zheng e #150 Xinyu Wang.

Jogo longo, mas simples

Pliskova teve vida tranquila contra Zheng: 6/2 e 6/1, em 1h14. No terceiro game, desconcentrada após um bom momento da chinesa (que confirmou o saque após oito pontos), Pliskova foi rejeitada. Logo no game seguinte, entretanto, a tcheca empatou a peleja. Quebrando os dois serviços da adversária no período (com direito a oito pontos no sexto momento), ela fechou a contagem em 6/2.

Novamente em oito pontos, Zheng confirmou o saque no segundo game do segundo set. Seria o único. Com Pliskova se sobrepondo ao bom nível da chinesa (que forçou a favorita a vencer por longos oito pontos no quarto e no sexto momentos e 12 pontos no sétimo), a tcheca fechou a contagem em 6/1.

Comprehensive from Karolina 💪@KaPliskova sets up a meeting with Pegula in the third consecutive event this season!#MiamiOpen pic.twitter.com/BsAgCeQxC1 — wta (@WTA) March 26, 2021

Pliskova encara na próxima rodada, pela terceira vez no ano, a #33 Jessica Pegula, que vem de vitória sobre a #203 Storm Sanders. A estadunidense venceu os dois jogos anteriores com extrema facilidade - perdeu apenas seis games somando os encontros.

Períodos distintos

A vitória de Garbiñe Muguruza foi pouco mais rápida. A espanhola venceu Wang Xinyu em 1h06. A partida, entretanto, teve situações bastante distintas conforme o jogo se desenrolava.

No primeiro set, games muito curtos e quase todos vencidos pela sacadora. A exceção foi o terceiro, decisivo no cômputo final, no qual Muguruza quebrou o saque de Wang. No sexto momento, oito pontos para a espanhola confirmar o saque - mesmo pontuação necessária para que a chinesa vencesse o nono game, salvando dois break (e set) points. No seguinte, entretanto, veio a vitória da europeia: 6/4.

A situação mudou completamente no segundo set. De sete games, cinco tiveram saques quebrados. As duas únicas confirmações foram de Muguruza - que, no final das contas, venceu por tranquilos 6/1. Destaque para o segundo momento, na primeira (e única) quebra de saque da chinesa: oito pontos. Nas quatro vezes em que a asiática sacou, por sinal, ela não conseguiu confirmar o serviço nem uma vez.

Muguruza encara na próxima fase do Miami Open a vencedora do confronto entre a #21 Petra Martic e a #115 Anna Kalinskaya.