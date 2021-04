Muguruza bate Krejcikova em Dubai e vence primeiro título em dois anos

Após quase dois anos sem títulos, a #16 Garbiñe Muguruza desencantou neste sábado (13), em sua terceira final em 2021. Na decisão do WTA 1000 de Dubai, a espanhola enfrentou a #63 Barbora Krejcikova, que e venceu por dois sets a zero em partida com grande atuação da ibérica no segundo set.

Em longas duas horas e nove minutos, a espanhol precisou de 8-6 no tie-break para confirmar o 7/6, enquanto, no período seguinte, o triunfo veio por 6/3.

Fim da fila

Quem assistiu ao primeiro game da peleja imaginou que a espanhola, mais uma vez, daria com os burros n'água. Em onze pontos, ela cedeu três break points para Barbora Krejcíková - que aproveitou o terceiro. Logo no seguinte, entretanto, a parcial voltou a ficar empatada. A partir do sexto momento, nova sequência de dois games com serviço rejeitado. Após um décimo segundo game em que a ibérica teve três break e set points, Muguruza perdeu a oportunidade de fechar a contagem antes, mas precisou do tie-break para tal.

Na troca simples de pontos, a tcheca chegou a abrir 5-3 e teve um set point (desperdiçado), mas Muguruza se recuperou, emparelhou o placar e, pouco depois, fechou a contagem em 8-6.

No primeiro game do segundo set, Garbiñe Muguruza comprovou que não estava para brincadeira. Em onze pontos, a espanhola quebrou o saque da adversária. O momento seguinte foi ainda mais longo: treze pontos, com a espanhola salvando três break points - mesmo número de pontos do sexto, que teve dois break points e, mais uma vez, foi vencido com dificuldades pela ibérica. No nono momento, a tcheca teve o saque rejeitado mais uma vez - e viu Muguruza vencer o set por 6/3.