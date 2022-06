Nadal revela pé dormente na final de Roland Garros e despista sobre aposentadoria

Ser campeão, por vezes, exige muito sacrifício. Pela 14ª vez campeão de Roland Garros,, #5 Rafael Nadal é a prova viva disso. Neste domingo (05),após conquistar o título do Aberto da França 2022 ao fazer 3 sets a 0 no #8 Casper Ruud, o espanhol revelou como estava fisicamente durante a peleja.

Em entrevista coletiva, perguntado sobre como estava o pé esquerdo, cronicamente contundido, Nadal foi sincero e revelou como atuou na decisão. "Não tenho nenhuma sensação no meu pé. Tomei uma injeção no nervo, então o pé está dormente", disparou.

Já com 36 anos, o tenista também foi perguntado sobre aposentadoria. Esquivando-se da pergunta, ele também pontuou que, fora das quadras, o sofrimento é grande. "Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas vou seguir lutando para continuar pelo maior tempo possível. A vida cotidiana está bem difícil", finalizou, depois do título em Roland Garros.

Nadal é o maior campeão de Majors da história, com 22, e, mesmo com problemas físicos, venceu pela primeira vez na carreira o Australian Open e Roland Garros no mesmo ano.